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BARLETTA MAZZARISI Vandalismi a Barletta, Mazzarisi: “La città è ostaggio dei vandali”

Il consigliere comunale di CON, Massimo Mazzarisi, torna a chiedere interventi concreti per rafforzare la sicurezza urbana

Vandalismi a Barletta, Mazzarisi: "La città è ostaggio dei vandali"

Massimo Mazzarisi- Fonte Immagine: Facebook, Massimo Mazzarisi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Luglio 2026
Barletta // BAT //

Dopo i ripetuti episodi di vandalismo registrati nel centro di Barletta, il consigliere comunale di CON, Massimo Mazzarisi, torna a chiedere interventi concreti per rafforzare la sicurezza urbana, invitando l’Amministrazione comunale a cogliere le opportunità di finanziamento previste dal Ministero dell’Interno.

L’ultimo episodio, denunciato da Cosimo Matteucci dell’Ambulatorio Popolare, arriva a meno di ventiquattro ore dal raid che ha colpito il laghetto di piazza Plebiscito, dove un uomo ha svuotato i cestini nelle aiuole e nella vasca, sradicando anche alcune piante. A questo si è aggiunto l’abbandono di una sedia nella fontana della piazza, un gesto che, secondo il consigliere, conferma il crescente fenomeno del vandalismo in città.

“L’ennesimo episodio vandalico denunciato da Cosimo Matteucci dell’Ambulatorio Popolare non può essere archiviato come una semplice bravata. A distanza di appena ventiquattro ore dal raid che ha devastato il laghetto di piazza Plebiscito, dove un uomo ha svuotato i bidoni dell’immondizia nelle aiuole e nella vasca, sradicando anche alcune piante, un nuovo gesto incivile, con una sedia abbandonata nella fontana della piazza, conferma come la città sia ostaggio di un fenomeno che sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti e che interessa ormai numerose zone di Barletta.”

Mazzarisi ritiene che non siano più sufficienti le manifestazioni di solidarietà dopo ogni episodio e che sia necessario puntare su strumenti efficaci di prevenzione e controllo del territorio.

“Di fronte a questo scenario non bastano più le manifestazioni di solidarietà dopo ogni episodio. È necessario passare ai fatti, rafforzando gli strumenti di prevenzione e di controllo del territorio. Chiederò all’Amministrazione comunale di riferire se il Comune di Barletta abbia già avviato le procedure necessarie per partecipare all’avviso del Ministero dell’Interno, previsto dal decreto del 22 aprile 2026, che mette a disposizione 19 milioni di euro per la realizzazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza urbana. I Comuni hanno tempo fino al 24 agosto per presentare la candidatura alla Prefettura e ottenere contributi fino a 250 mila euro per progetto.”

Il consigliere conclude sottolineando la necessità di tutelare chi opera quotidianamente per il bene della comunità e ribadisce che la sicurezza deve rappresentare una priorità condivisa.

“Chi ogni giorno investe tempo, energie e risorse per recuperare spazi pubblici e offrire servizi alla comunità non può essere lasciato solo. Difendere queste esperienze significa difendere Barletta. La sicurezza non è una questione di appartenenza politica, ma un diritto dei cittadini e un dovere delle istituzioni.”

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