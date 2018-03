“Riscoprire il Gargano con il bike sharing intercomunale”

Di:

Manfredonia – SI svolgerà domani 7 agosto, alle ore 17, nella villa comunale di Peschici, il grande evento di presentazione di, il primo sistema in Italia di bike sharing intercomunale, che lega i comuni di I. “L’unico esempio in Italia che consenta di consegnare la bicicletta in una qualunque postazione e quindi anche in un posto differente da quello in cui è stata prelevata”.Il vernissage avverrà alla presenza del Presidente del Parco Nazionale del Gargano, l’avv.e dei sindaci delle città coinvolte, il dott., sindaco di Ischitella, il dott., sindaco di Peschici, il dott.sindaco di Rodi Garganico e il dott., sindaco di Vico del Gargano. Saranno presenti anche il Presidente della Provincia, l’On.e la neo eletta Presidente della Comunità del Parco Nazionale del Gargano, la dott.ssaNell’occasione, verranno allestite due postazioni di bicigeneratori, biciclette in grado di produrre energia elettrica grazie all’energia cinetica prodotta da chi pedala. Energia pulita da utilizzare per confezionare fresche granite al limone garganico. Nel corso dell’evento verranno consegnate 28 divise da ciclista, brandizzate col logo del Parco Nazionale del Gargano, al Gruppo ciclistico amatoriale Sipontino, da sempre presente alle competizioni nazionali ed internazionali, quali la Granfondo di Roma e il Giro delle Dolomiti.“L’iniziativa – afferma Il presidente del Parco – è stata fortemente voluta e realizzata dall’Ente Parco Nazionale del Gargano, per introdurre una nuova concetto di mobilità, che contribuisca alla riduzione del traffico cittadino e crei un rapporto più diretto con il territorio. Con Parkinbici – aggiunge Pecorella – cambia il modo di vivere il Gargano e dei suoi paesaggi incontaminati. È una vera e propria rivoluzione ambientale e culturale”.E’ stato attivato un numero verde ad hoc, l’800.654.214, per ottenere informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sui punti vendita abilitati. Ulteriori notizie utili sono disponibili agli indirizzi web: www.bicincitta.com e www.parcogargano.it. Non resta, allora, che raccogliere l’invito della campagna di lancio dell’iniziativa e lasciarsi pedalare dalla natura.Ledi Parkinbici sono ubicate nei comuni di:1. Ischitella – piazzetta di Foce Varano2. Peschici – via Magenta3. Rodi Garganico – Corso Madonna della Libera4. Rodi Garganico – Lido del Sole – piazzale Irium5. Vico del Gargano – Calenella – stazione ferroviaria6. Vico del Gargano – San Menaio – stazione ferroviariasono attivi c/o:1. Stazione ferroviaria di Peschici Calenella2. Stazione ferroviaria di San Menaio3. Stazione ferroviaria di Rodi GarganicoRedazione Stato