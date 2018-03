Ammodernamento Sp141, lI lotto, ok progetto da 3.2 mln

Di:

Foggia – CON recente delibera del Commissario prefettizio della Provincia di Foggia, approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori diredatto, appaltatrice della progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza e prestazioni tecniche accessorie congiuntamente all’esecuzione di tutte le opere occorrenti per l’ammodernamento e messa in sicurezza della strada, come da contratto n.8326/09.

Il progetto dell’importo complessivo è di 3.273.374,33. La spesa di 5.000.000 euro – necessaria per la realizzazione dell’opera – risulta finanziata con fondi regionali APQ Trasporti Aeroporti Viabilità 4^ atto integrativo delibera Cipe 3/06.

