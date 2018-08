Coppa Italia: fuori Foggia Cremonese e Perugia (FOTO)

Di:

Secondo turno di Coppa Italia che prelude l’ingresso delle squadre della Serie A previsto nel prossimo weekend. Appuntamento al quale, oltre a Cosenza e Spezia, già qualificate ieri sera, approdano altre dieci squadre della Serie BKT: Benevento, Brescia, Cittadella, Livorno, Pescara, Palermo, Padova, Hellas Verona, Crotone e Salernitana. Eliminazioni eccellenti quelle di Cremonese, Foggia, Perugia e Venezia. Martedì c’è Lecce-Feralpi Salò.

Il Benevento vince 3 a 1 al Vigorito grazie a gol d’autore come quelli di Insigne e Di Chiara, mentre al Cittadella basta Strizzolo con il Monopoli. Ora arrivano, rispettivamente, Udinese ed Empoli.

Il Venezia paga dazio contro il Sudtirol, lo stesso fa il Perugia contro il Novara che ora trova il Brescia che ai rigori ha superato la Pro Vercelli. Avanti l’Hellas Verona, con la coppia Pazzini e Caracciolo, il Crotone, anche per i pitagorici come per i veneti è serata di poker, e la Salernitana che ne fa addirittura sei al Rezzato: doppietta di Bocalon e Virtus Entella (3 a 0 al Siena) nel mirino. Al Verona invece toccherà il Catania che si è sbarazzato 3 a 1 del Foggia allo Zaccheria, mentre per il Crotone c’è il Livorno che ha avuto bisogno dei rigori per superare, meritatamente, la Casertana.

Il Padova, 1 a 0 sul Monza grazie a Capelli, se la vedrà con il Bologna. Il Pescara fa fuori ai rigori il Pordenone e trova il Chievo Verona, mentre sempre il dischetto è decisivo per il Palermo, che recupera lo svantaggio in extremis e ora va a fare visita al Cagliari, e fatale invece per la Cremonese contro il Pisa.

