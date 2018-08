Gargano in Folk, il Parco porta in tour la tradizione garganica

Di:

Foggia, 06 agosto 2018. Dopo il successo delle prime tappe e la pausa del week end, Gargano in Folk torna a rallegrare le piazze dei comuni garganici. L’evento, organizzato dal Parco Nazionale del Gargano, porta in tour la tradizione popolare con alcuni dei gruppi più rappresentativi di questo territorio. Nelle piazze di Mattinata, Vico del Gargano, Peschici e San Marco in Lamis il pubblico ha risposto con grande entusiasmo ed apprezzamento alle serate animate da gruppi consolidati come i Rione Junno, i Sud Folk, Le Mulieres Garganiche, ma anche a quelle condotte con maestria dalle nuove generazioni di suonatori come I Frizzicaroli, gruppo composto da oltre 50 allievi dell’Istituto comprensivo ‘Dante-Galiani’ di San Giovanni Rotondo.

Gli appuntamenti di Gargano in Folk riprenderanno questa sera proprio a San Giovanni Rotondo quando ad esibirsi, nell’ambito della Notte Bianca (Piazza dei Martiri, ore 24.00), saranno i Tarantula Garganica, protagonisti anche della serata di domani 8 agosto, in programma a Rignano Garganico in Largo Portagrande, alle 20.30.

Venerdì 10 agosto sarà la volta del Rione Junno e delle Indie di Quaggiù che suoneranno al Lido del Sole (Parco Atas, ore 21.30). Per il 12 agosto è previsto invece un doppio appuntamento, a Lesina (Piazza Umberto, ore 22.00) con le Mulieres Garganiche e il trombettista Matteo Renzulli, e a Carpino (Piazza del Popolo, ore 22.30) con I Frizzicaroli. Gargano in Folk il 13 agosto toccherà anche Cagnano Varano, che ospiterà i gruppi Rione Junno e Le Indie di Quaggiù (piazza Giannone, dalle 21.00).

Dopo la pausa di Ferragosto, il tour continuerà tra le vie del borgo antico di Serracapriola, dove giovedì 16 agosto alle 21.00, La Pacchianella e Matteo Renzulli, ex componente del gruppo di Monte Sant’Angelo, si riuniranno condividendo il palco. Le ultime tappe di Gargano in Folk sono in programma il 22 agosto a Sannicandro Garganico con le Mulieres Garganiche (Piazza IV novembre, ore 21.00), il 23 agosto ad Ischitella-Foce Varano con Le Indie di Quaggiù (Piazza del Porto, ore 21.30) e l’8 settembre ad Apricena con La Pacchianella.