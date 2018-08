Gatta “Morte dei 4 braccianti. No criminalizzazione aziende”

Di:

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta.

“Fare di tutta l’erba un fascio e parlare per supposizioni o, peggio, per pregiudizi, è una pratica scorretta che spinge il dibattito oltre gli steccati della verità. Perciò, condivido quanto dichiarato da Confagricoltura Foggia sul caso del tragico incidente stradale sabato scorso, nel quale hanno perso la vita quattro giovani braccianti agricoli. Le mele marce sono in tutti i settori, nessun escluso, ma non per questo si può criminalizzare l’imprenditoria agricola: la maggior parte delle aziende sono in regola e mantengono corretti rapporti di lavoro con i loro dipendenti. Sarebbe il caso che, prima di avventurarsi in dichiarazioni e giudizi lapidari (quanto sommari), qualcuno rispettasse il lavoro degli inquirenti e ne attendesse gli esiti, evitando di gettare discredito su imprenditori che operano, oggi più che mai, in contesti difficili e tra mille difficoltà”.