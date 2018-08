Incidente nel Foggiano,morti 11 migranti (Foto)

Di Maio, riferiremo su Bologna e Foggia. (ANSA) – ROMA, 6 AGO – “Quello che noi possiamo assicurare come governo è di agire subito” e “rispondere alle informative urgenti proposte da alcuni senatori”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in Aula al Senato in merito agli incidenti di Bologna e Foggia. Dopo avere espresso la vicinanza “di tutto il governo” alle vittime e ai loro familiari e ringraziato le forze dell’ordine per i soccorsi, Di Maio ha sottolineato che si tratta di “due tragedie che ci interrogano su tanti temi, la sicurezza stradale, il caporalato e tanto altro, su cui agiremo tempestivamente”.

Premier Conte “Sarò a Foggia e a Bologna”. ”Domani sarò a Bologna e a Foggia, dove oggi si sono verificati due gravissimi e mortali incidenti, per portare la vicinanza di tutto il Governo ai feriti e ai familiari delle vittime. Un grazie alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco, ai soccorritori e ai responsabili degli enti locali e regionali e della Protezione civile con i quali sono stato costantemente in contatto per tutta la giornata”.

( ANSA ) – FOGGIA, 6 AGO – Undici migranti, tutti braccianti agricoli, sono morti, e altri tre sono rimasti feriti, in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 16, al bivio per Ripalta , nel Foggiano, ai confini con Termoli . Il violento impatto frontale è avvenuto tra un furgone con targa bulgara carico di uomini di originari dell’Africa, braccianti agricoli che tornavano dal lavoro nei campi, e un tir carico di farinacei. I braccianti morti nell’incidente stavano tornando dai campi dopo aver raccolto pomodori. I tre feriti sono stati ricoverati nell’ospedale di San Severo e al momento non si conoscono le loro condizioni. Le modalità e le circostanze dell’incidente di oggi sono le stesse dello scontro avvenuto sabato scorso sulla strada provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri, in cui hanno perso la vita quattro braccianti agricoli extracomunitari ed altri quattro sono rimasti feriti.

ATTIVITA’ DI PREVENZIONE SULLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI OPERATA DALLA POLIZIA DI STATO E DALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA NELLE AREE AD ALTA DENSITA’ DI PRESENZA DI LAVORATORI STAGIONALI NEL TAVOLIERE

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio nelle macroaree della provincia di Foggia, in atto da agosto 2017, per la prevenzione e repressione dei fenomeni delinquenziali della criminalità comune ed organizzata, la Polizia di Stato e le FF.PP hanno riservato particolare attenzione anche alla verifica dei mezzi circolanti su strada e diretti a reprimere illegalità scaturenti dalla mobilità da e per il C.A.R.A di Borgo Mezzanone (FG) e dagli insediamenti ove trovano temporanea sistemazione lavoratori stagionali, perlopiù immigrati africani, impiegati nella raccolta di pomodori ed olive delle vaste coltivazioni del Tavoliere. Le verifiche in questione hanno la finalità di controllare la conformità dei mezzi utilizzati su strada per detta mobilità, oltre che ad intercettare fenomeni di capolarato sui quali la Squadra Mobile di Foggia e gli Uffici investigativi delle altre FFPP svolgono mirate attività di indagine.

I servizi Straordinari in questione, costituiti da inizio Ottobre 2017, previa analisi in sede di Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica, presso la Prefettura di Foggia, sono stati 75 , a carattere interforze, per una media di 2 Servizi straordinari a settimana, con impiego dei Reparti specializzati della Polizia di Stato, nella fattispecie, i Reparti Prevenzione Crimine, oltre alla Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Tutte le attività in questione hanno visto anche il coinvolgimento della Polizia Municipale competente per territorio, nel caso specifico, la Polizia Locale di Manfredonia e di San Severo.

I risultati raggiunti complessivamente in queste attività di prevenzione sono stati i seguenti, nel periodo temporale ottobre 2017/ luglio 2018:

PERSONE CONTROLLATE COMPLESSIVAMENTE: 1678

PERSONE CON PREGIUDIZI DI POLIZIA: 294

VEICOLI CONTROLLATI: 1742

FURGONI CONTROLLATI : 57

AUTOMEZZI SEQUESTRATI: 147

SANZIONI AL CDS: 357

CONTROLLI AL CDS: 1049

PERSONE DENUNCIATE: 20

PERSONE ARRESTATE: 4

La Polizia di Stato, nel caso specifico la Squadra Mobile di Foggia, svolge mirate indagini sui fenomeni di capolarato.

Recentemente, nell’ambito dei controlli “ACTION WEEK”, dal 15 al 18 maggio 2018, lo stesso personale di polizia, in collaborazione con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Sezione Territoriale di Foggia, ha svolto servizi finalizzati “al contrasto delle associazioni per delinquere dedite al traffico di essere umani in particolare riferimento allo sfruttamento del lavoro”:

controllando 7 aziende agricole;

elevando 6 contestazioni amministrative nei riguardi di altrettanti proprietari terrieri per violazioni dell’art. 3 comma 3 d.l. 12/2002 come modificato dall’art. 22 d. l.vo 151/2015 (impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di assunzione – sanzione corrispondente a € 3000,00 per ogni lavoratore non assunto);

Sospendendo 2 attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 decreto l.vo 81/2008

Per completezza di informazione, si rappresenta che dei 12 stranieri deceduti oggi pomeriggio, a seguito dell’incidente stradale, sono stati finora compiutamente identificati 7, tutti regolari sul territorio nazionale.

INCIDENTE FOGGIA, DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE EMILIANO

”Il presidente della Regione Puglia ha pubblicato un lungo post su Facebook con una riflessione sul terribile incidente avvenuto oggi a Foggia nel quale hanno perso la vita dodici persone, tutti lavoratori migranti. Queste le sue parole: “Un dolore senza fine sta colpendo la Puglia e l’Italia. Dodici lavoratori in agricoltura oggi hanno perso la vita in un altro terribile incidente stradale nella provincia di Foggia. Erano tutti straordinari lavoratori meravigliose, oneste persone come le quattro vittime dell’incidente, tremendamente simile, di pochi giorni fa.

Ho più volte sollecitato i governi succedutisi negli ultimi anni- che hanno la competenza esclusiva per l’ordine e la sicurezza pubblica – a dare attuazione ai protocolli stipulati con la Regione Puglia in sinergia col sindacato, i sindaci, la questura, la prefettura.

Si può, si deve fare qualcosa e subito. Le risorse per garantire un trasporto più sicuro dei lavoratori dell’agricoltura ci sono, le ha stanziate proprio la Regione Puglia.

Ma per predisporre un servizio di trasporto pubblico è necessaria la collaborazione delle aziende agricole che, con la massima trasparenza, devono farne richiesta comunicando numero di lavoratori, orari di lavoro, tragitti di percorrenza.

Questo non avviene mai, non è mai avvenuto sino ad oggi. Molte aziende agricole sono infatti soggette nella provincia di Foggia al racket mafioso dei caporali che in caso di predisposizione di mezzi di trasporto da parte delle aziende con il finanziamento pubblico, impediscono a queste ultime di trovare la manodopera che gli è indispensabile per non perdere il prodotto al momento della maturazione. Le risorse per sostenere le aziende agricole della Capitanata ci sono, ma sono inutilizzate per il motivo che ho detto.

Per questo torno a chiedere alle istituzioni dello Stato di agire per il ripristino della legalità a tutela dei lavoratori e delle imprese agricole, in un settore fondamentale della nostra economia.

Senza arrestare i caporali e i mafiosi che gestiscono i campi abusivi dei lavoratori ( i container acquistati dalla Regione Puglia per costruire ad Apricena e San Severo le Foresterie per i lavoratori in agricoltura, sono fermi sui piazzali dei fornitori per le difficoltà delle amministrazioni comunali a concederci i permessi urbanistici per installarli) sarà impossibile il trasporto sicuro e legale dei lavoratori, perché il trasporto è il trucco per i caporali per sfuggire alla severa legge contro

Il caporalato.

Il mio primo atto da presidente della Regione Puglia nel 2015 fu quello di denunciare assieme a Stefano Fumarulo l’associazione mafiosa che gestiva il Gran Ghetto e chiedere alla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari il sequestro dell’area di proprietà della Regione Puglia che per dieci anni era stata occupata abusivamente. L’anno successivo Stefano Fumarulo organizzava un intelligente esodo dal Gran Ghetto e procedeva allo sgombero del campo.

Per lo sforzo di quei giorni Stefano ebbe un grave malore per il quale perse la vita. Oggi sembra che la sua morte e quella di tanti lavoratori sia stata inutile per ottenere il rispristino della legalità e per garantire la vita delle persone. E proprio per questo non possiamo cedere di un passo. Dobbiamo continuare a lottare per restituire all’Italia e alla Puglia la dignità perduta a causa del caporalato. Solo uniti si vince”.