Nuova sede Avis ad Amatrice. Lello Castriotta “L’inizio di un nuovo percorso” (Foto)

Amatrice, 5 agosto 2018. Inaugurata la prima sede ufficiale dell’Avis ad Amatrice.

“Ho presenziato alla cerimonia di inaugurazione – doce a StatoQuotidiano Lello Castriotta di Manfredonia – dopo aver devoluto il mio compenso per la partecipazione al Carnevale di Manfredonia, edizione 2017, in favore di quest’opera. Con l’Avis inizierà un nuovo percorso, che è quello di donare sangue, che serve innanzitutto per salvare le vite umane”.