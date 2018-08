Puglia: Più sole ma con ancora qualche isolato fenomeno diurno

MERCOLEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato quasi ovunque. Nello specifico su Daunia, murge, Tavoliere, litorale adriatico settentrionale, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Da segnalare locali temporali pomeridiani sull’Appennino. Temperature in generale stabili, con estremi di 23°C e punte di 34°C. Venti molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; molto deboli settentrionali in quota. Zero termico nell’intorno di 4000 metri. Basso Adriatico quasi calmo; Canale d’Otranto poco mosso.