Rapina, arrestato 47enne a Foggia

Foggia. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia Gruppo Falchi hanno tratto in arresto Michele Bruno, classe 1971, pregiudicato, per il reato di rapina impropria e lesioni.

Nella mattinata gli Agenti durante il servizio di pattugliamento in questo Corso Roma, notavano due uomini rincorrersi, ed alcuni passanti gridare, pertanto, immediatamente si ponevano a piedi all’inseguimento dei due fuggitivi che nel frattempo avevano imboccato Via Domenico Cirillo.

Raggiunti il primo dei due uomini, si apprendeva da questi che l’uomo che stava inseguendo aveva appena rubato il tablet, custodito dall’interno del Ford Transit aziendale.

Pertanto, gli Agenti continuavano l’inseguimento e notavano che il malfattore durante la corsa si liberava di un oggetto contenuto in una custodia buttandolo a terra. Gli Agenti riuscivano a fermare il ladro in Via Zuppetta, con non poca difficoltà, in quanto il BRUNO persona alquanto corpulenta, si dimenava e scalciava per non farsi bloccare e riuscire a guadagnare la fuga.

Il furto avveniva approfittando che il mezzo parcheggiato aveva il finestrino aperto in quanto i dipendenti stavano effettuando le consegne di latticini a pochi metri di distanza, tant’è che il denunciante seguiva tutta la scena del furto che avveniva davanti ai suoi occhi proprio mentre stava tornando verso il furgone.

Il tablet è stato recuperato e restituito al proprietario, mentre il BRUNO ultimate le pratiche di rito veniva accompagnato presso la Casa Circondariale di Foggia disposizione della locale Procura della Repubblica.

