Lega “Solidarietà a Giuseppe Fatigato”

Di:

“Solidarietà dalla Lega Provinciale e Regionale al Vicepresidente del Consiglio Comunale di Foggia, Giuseppe Fatigato, per il vile atto subito. Con la massima fiducia che abbiamo nelle Forze dell’Ordine, ci auspichiamo si arrivi il prima possibile agli autori di tale vigliaccata che ancora una volta mette Foggia sulle cronache per vicende che non merita di rappresentare.”

On. Luigi D’Eramo, Segretario Regionale Lega Puglia

Avv. Giovanni Riviello, Vicesegretario Regionale Lega Puglia

Daniele Cusmai, Commissario Provinciale Lega Foggia