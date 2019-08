Manfredonia. Papà con il figlio nella casa dell’ex moglie: 2 arresti

Di:

Manfredonia, 06 agosto 2019. Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato ieri pomeriggio a Manfredonia con l’accusa di tentato omicidio.

Da raccolti dati, il minore è entrato con il padre in un immobile dove era presente la mamma ed ex moglie dell’uomo. Al momento dei fatti, in compagnia della donna nell’immobile sarebbe stato presente anche il compagno.

Il papà del minore sarebbe stato arrestato per violazione di domicilio. Ignote le motivazioni alla base dell’ingresso di papà e figlio all’interno dell’appartamento.

Il 17enne è stato arrestato e trasferito all’istituto Fornelli di Bari. Padre e figlio sono difesi dagli avvocati Cristiano Romani e Michele Gentile del Foro di Foggia.

Indagini in corso dei Carabinieri. Non chiaro se gli arresti siano stati già convalidati dalle autorità competenti.

Da evidenziare come nel corso di una successiva perquisizione domiciliare, nella casa dell’uomo arrestato, padre del minore, sono stati rinvenuti una pistola e sostanza stupefacente del tipo hashish.

