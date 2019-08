Minori affidati alla comunità di Vico: il Tribunale di Foggia chiede chiarezza

Di:

“Il Tribunale di Foggia ha chiesto ai servizi sociali perché i due minori di Vieste sono stati affidati prima ad una zia e poi alla comunità di Vico. Il termine per questo chiarimento scade il 4 settembre”. Lo spiega a Stato Quotidiano l’avvocato Pasquale Chionchio che si sta occupando del caso in quanto legale del padre dei due bambini.

Il primo provvedimento riguardava due parti: “Il Tribunale dei Minorenni che confermava quanto detto da quello di Foggia cioè di collocarli in comunità solo e soltanto- e Chiochio sottolinea il “solo e soltanto”- non venisse reperita una famiglia a Vieste, dando priorità a quella paterna”.

Occorrerà un mese per capire le scelte effettuate riguardo ai bambini mentre, com’è noto, la vicenda è stata molto seguita sia dagli abitanti di Vieste, sia dai media locali e nazionali.

A ReteGargano.it, a proposito dei dubbi da sciogliere circa l’affidamento dei minori, Pasquale Chionchio ha dichiarato: “Finalmente capiremo le ragioni che hanno indotto a quella decisione. La vicenda è davvero assurda anche in ragione del fatto che dapprima i bambini sono stati affidati alla zia poi nel giro di 24 ore c’è stato il ripensamento dei servici sociali e la destinazione in comunità. Ora avremo contezza delle ragioni che hanno indotto i servizi sociali del Comune di Vieste a ragionare in questo senso. Auspichiamo una migliore valutazione di quelle determinazioni”.

Il padre dei bambini in questi mesi ha mantenuto alta l’attenzione verso il caso dei figli anche sottolineando il “disagio” della separazione. Com’è noto, su sua iniziativa è stata organizzata una raccolta di firme (da consegnare al ministro della Giustizia e della Famiglia) per sensibilizzare al ritorno dei minori in un ambiente familiare. Qualche giorno fa quota 1000 firme era stata raggiunta.