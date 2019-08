Reddito di cittadinanza, a Manfredonia 1496 richieste

Di:

Foggia. L’INPS ha pubblicato l’Osservatorio sul Reddito di Cittadinanza, i dati aggiornati sulle domande di Reddito e Pensione di Cittadinanza. Sono numerose le famiglie che potranno usufruire del Reddito di Cittadinanza in Provincia di Foggia, i dati riguardano le domande pervenute entro luglio 2019. Sono oltre 13.600 le domande accolte nella provincia di Foggia. Nel dettaglio la situazione dimostra che le richieste coinvolgono tutti i Comuni della Provincia, dai Monti Dauni al Gargano. In particolare solo nella città di Foggia sono 3.361 domande, a Manfredonia 1.496, a Cerignola 1.040, a San Nicandro Garganico 416, a San Giovanni Rotondo 591,a San Severo 1.774,a Lucera 758, solo per citare alcuni comuni più popolosi.

«Questi dati ci permettono di capire quale sia il grado di difficoltà dei cittadini della Provincia di Foggia, possiamo dire che finalmente stiamo restituendo la dignità rubata con scelte politiche che hanno favorito solo la parte ricca del Paese. Il numero di richieste accolte dimostra anche che la macchina burocratica funziona e, sono certa, migliorerà nei prossimi mesi. Da settembre si chiuderà il cerchio quando verranno attivati anche i navigator potremmo finalmente far coincidere la domanda e l’offerta di lavoro. Aiutare le famiglie ad uscire dall’indigenza è un traguardo importante, una politica fortemente redistributiva che in Italia solo il Movimento 5 Stelle poteva fare». E’ il commento della deputata Marialuisa Faro del MoVimento 5 Stelle.

Tutti i numeri della Provincia di Foggia

ALBERONA 16

ANZANO DI PUGLIA 21

APRICENA 306

ASCOLI SATRIANO 97

BICCARI 33

BOVINO 34

CAGNANO VARANO 133

CANDELA 46

CARAPELLE 129

CARLANTINO 20

CARPINO 42

CASALNUOVO MONTEROTARO 15

CASALVECCHIO DI PUGLIA 31

CASTELLUCCIO DEI SAURI 28

CASTELLUCCIO VALMAGGIORE 13

CASTELNUOVO DELLA DAUNIA 23

CELENZA VALFORTORE 34

CELLE DI SAN VITO 10

CERIGNOLA 1040

CHIEUTI 31

DELICETO 28

FAETO 16

FOGGIA 3361

ISCHITELLA 119

ISOLE TREMITI 13

LESINA 165

LUCERA 758

MANFREDONIA 1496

MATTINATA 108

MONTE SANT’ANGELO 287

MONTELEONE DI PUGLIA 11

MOTTA MONTECORVINO 13

ORDONA 26

ORSARA DI PUGLIA 15

ORTA NOVA 294

PANNI 10

PESCHICI 86

PIETRAMONTECORVINO 11

POGGIO IMPERIALE 51

RIGNANO GARGANICO 33

ROCCHETTA SANT’ANTONIO 26

RODI GARGANICO 144

ROSETO VALFORTORE 13

SAN GIOVANNI ROTONDO 591

SAN MARCO IN LAMIS 336

SAN MARCO LA CATOLA 25

SAN NICANDRO GARGANICO 416

SAN PAOLO DI CIVITATE 102

SAN SEVERO 1774

SANT’AGATA DI PUGLIA 25

SERRACAPRIOLA 73

STORNARA 52

STORNARELLA 70

TORREMAGGIORE 330

TROIA 80

VICO DEL GARGANO 175

VIESTE 289

VOLTURARA APPULA 3

VOLTURINO 24

ZAPPONETA 70