Il Rosone d’argento celebra il Millennio della Città di Troia

Foggia. Countdown per il nuovo appuntamento col “Rosone d’Argento 2019” che si terrà giovedi 8 agosto in Piazza Episcopio a Troia.

Quest’anno il comitato organizzativo presieduto dall’avv. Mario Tredanari e composto dai membri dell’associazione culturale “Aria di Troia” Piergiorgio Aquilino, Aldo Cibelli, Marisa Donnini, Mario Rosario Donnini, Giucar Marcone, Luigi Rotondo, Armando Zurlo consegnerà i Rosoni d’Argento alla Cattedrale di Troia per in nono centenario della sua edificazione, alla Città di Troia per il millennio della sua fondazione ed al Coro Polifonico Don Rolando Mastrulli che animerà la serata. Il Rosone d’argento, cesellato a mano dall’artista troiano Aldo Cibelli, rappresenta per i troiani autoctoni e per gli emigrati una tradizione storica ormai consolidata che premia le più alte professionalità nate nella terra di Troia che si sono distinte nel campo del sapere. Quest’anno invece in occasione di questi due grandi avvenimenti, Centenario della Cattedrale e Millennio della Città, il comitato ha voluto che queste due istituzioni, simbolo e identità dei cittadini troiani, fossero le protagoniste assolute della manifestazione.

La serata sarà condotta dal giornalista Antonio V. Gelormini.