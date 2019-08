A San Giovanni per Padre Pio, insegnante salvata dopo aneurisma

“Può sembrare paradossale ma delle volte un malore è un colpo di fortuna. Come il caso di Irma, insegnante albanese in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo per pregare sulla tomba di San Pio. Prima di ripartire accusa un forte dolore pelvico, perde i sensi e viene subito trasportata al Pronto Soccorso di Casa Sollievo della Sofferenza. Con i primi accertamenti le scoprono una grossa malformazione artero-venosa con un grosso aneurisma a livello pelvico che avrebbe potuto anche essere letale.

Dopo il ricovero in Chirurgia Vascolare, si è deciso di procedere con un trattamento di embolizzazione in Radiologia Interventistica, con il quale sono stati chiusi uno per uno i singoli rami arteriosi che nutrivano la malformazione.

Irma adesso è fuori pericolo e, dopo qualche giorno di ricovero, è già sulla strada di ritorno verso casa. «Grazie a Dio e a Padre Pio», ha sussurrato emozionata con un filo di voce.”