San Severo, bando per assunzione 3 agenti di Polizia locale

San Severo. Sull’Albo Pretorio del Comune di San Severo – indirizzo sito del Comune: www.comune.san-severo.fg.it – è stato pubblicato il Bando di Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.3 Agenti di Polizia Locale – Categoria “C” – Posizione economica C1 – CCNL Funzioni Locali.

Ogni candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il format on line tramite il link: https://www.schemaprogetti.it/php/iscrizioni/index.php?ente=ssev.

La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 23.59 del 30 settembre 2019.

Il Bando completo del Concorso è disponibile sul sito internet del Comune di San Severo www.comune.san-severo.fg.it