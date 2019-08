Tutte le App per carte fedeltà che devi scricare o avere sul tuo Smartphone

Di:

Sentiamo spesso parlare, e da tempo, di carte fedeltà. Si tratta di carte che permettono di avere accesso a sconti e coupon particolari fidelizzandosi presso un determinato negozio fisico o online. Con l’arrivo delle nuove tecnologie anche questo mondo è cambiato in maniera radicale. Oggi, infatti, le carte fedeltà fisiche stanno lasciando spazio alle app per smartphone, come ad esempio l’App PAYBACK. Ma quali sono le migliori da avere per forza sul proprio smartphone?

PAYBACK

L’App di PAYBACK è un’App gratuita molto amata ed utilizzata e disponibile sia per Android che per iOS. Basta scaricarla per sfruttarne i vantaggi e controllare le offerte messe a disposizione dai diversi partner commerciali. Scaricando ed utilizzando l’App di PAYBACK avrai la possibilità di mostrare la tua carta fedeltà in versione digitale, così da averla sempre a portata di mano e di usufruire di numerosissimi vantaggi, tra cui attivare i tuoi coupon per accelerare la tua raccolta punti, accumulare punti con lo Shopping Online, consultare il catalogo ed anche richiedere uno dei tanti premi. Potrai inoltre, controllare il tuo saldo punti, trovare i punti vendita dei Partner più vicini a te e aggiornare i tuoi dati.

Stocard

Stocard, è un’App per carte fedeltà molto diffuse su dispositivi Android e iOS. È gratuita e consente di aggiungere più carte fedeltà per poterne avere una copia in digitale da portarsi sempre dietro. Questa App offre anche l’integrazione con molte altre carte fedeltà in tutto il mondo e per questo l’app può rivelarsi utile anche quando siamo in viaggio.

Come usarla? Basta scaricare l’applicazione dal proprio store ed una volta avviata è necessario selezionare la regione per la quale si andrà a digitalizzare le diverse carte fedeltà. Una volta aggiunte tutte le carte si potrà avere accesso in qualsiasi momento. Questa app permette di sfogliare alcuni volantini e di vedere così alcune offerte presenti in negozi popolari: i volantini integrati nell’applicazione sono visibili facendo tap sulla voce “Offerte” dal menu principale dell’applicazione.

Fidme

FidMe è una delle prime app per carte fedeltà. Su FidMe è possibile sfruttare la funzione di backup online che si aggiunge a una grafica divertente e personalizzabile. L’app richiama infatti un portafoglio vero e proprio, di cui si possono scegliere stile e colori dalle preferenze.

Cardplus

Altra App molto utile è CardPlus. Questa è molto simile a Stocard, è per questo gratuita e scaricabile sia da dispositivo iOS che Android. Le carte fedeltà si registrano sempre attraverso il codice a barre e la fotocamera dello smartphone, oppure manualmente. Anche qui ritroviamo la sezione “Offerte”.

Cards – Mobile Wallet

Cards Mobile Wallet è un’app innovativa, completa e complessa allo stesso tempo. Non è infatti solo un’app per le carte clienti o per le tessere dei supermercati ma un vero e proprio portafogli virtuale dove salvare anche tessera sanitaria, carte di pagamento, badge e abbonamenti del traporto pubblico. Dà, inoltre, la possibilità di coordinarsi con Quick Card per tenere in evidenza le carte preferite, la possibilità di inserire un blocco con PIN o con impronta digitale e la geolocalizzazione per rintracciare le offerte dei negozi più vicini.

Carte Fedeltà

Ultima app che vi consigliamo è Carte Fedeltà. Questa app è disponibile solo per Android e permette la condivisione delle tessere via Whatsapp, una opzione molto utile soprattutto in famiglia, quando si ha bisogno di condividere la propria carta fedeltà con la moglie o il marito.