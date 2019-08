Donna precipita in un pozzo, salvata dai Vigili del Fuoco di Deliceto

Di:

Una donna di 80 anni è precipitata in un pozzo di 4 metri all’interno di una proprietà privata ad Accadia. Stava ripulendo il giardino da alcune erbacce togliendo la copertura del pozzo in cui c’era 1 metro di acqua. Immediati i soccorsi dei Vigili del Fuoco di Deliceto che in 15 minuti hanno portato a compimento l’operazione di salvataggio. Sta bene, perfettamente cosciente, ha riportato una frattura alla gamba.

Quasi “un miracolo”, hanno detto i soccorritori, dato che il pozzo era colmo di acqua.