Concorsone OSS Riuniti, partite prime 507 convocazioni dall’ASL Bari

(ANSA) – BARI, 06 AGO – Sono partite oggi, da parte dell’Asl Bari, le prime 507 e-mail di convocazione per altrettanti operatori socio sanitari da assumere a tempo indeterminato. Si sta, quindi, chiudere l’iter che prevede di attingere dalla graduatoria dei vincitori del concorso svolto dal policlinico ‘Riuniti’ di Foggia.

La Asl Bari annuncia che concluderà tutte le visite mediche e le relative procedure amministrative per i primi 507 convocati entro la fine del mese di agosto, con presa di servizio il primo settembre 2020. Gli interessati, oltre a ricevere la mail di convocazione, potranno consultare il portale PugliaSalute, nella sezione Albo Pretorio della Asl Bari, dove da domani troveranno tutte le informazioni utili (giorno, ora e luogo per lo svolgimento delle visite e per la firma del contratto). (ANSA).