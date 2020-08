“Elettori consapevoli, mai sottovalutare”

MANFREDONIA, 6 AGOSTO 2020. Ci risiamo. Puntualmente, in campagna elettorale si fa di tutto e si promette di tutto per accaparrarsi un voto. Guarda caso arrivano buone notizie, inaugurazioni, finanziamenti sbloccati dalla sera alla mattina, strade asfaltate, partecipazioni ad eventi di cui non ci si era mai accorti prima. Come ha notato tra il serio e il faceto, anche Pinuccio, l’inviato di Striscia la Notizia di nuovo ospite di una manifestazione culturale a Manfredonia, dove ormai è di casa: “Ma che ci stanno le elezioni? Sono diversi anni che vengo a questo festival e non ho mai visto tanti politici come stasera…”.

L’inaugurazione dei reparti ospedalieri, poi, è un classico: a Manfredonia è toccata quella della nuova Senologia trasferita dal piano terra al primo, persino con una nuova dotazione di strumenti diagnostici, il tutto finanziato con Fondi FESR. Peccato che di prenotazioni non se ne possano accettare. Il motivo? La mancanza di personale, medici in primis, per assicurare il servizio.

I manfredoniani non credono più alle favole. Respingono al mittente quel più volte ripetuto “cretini” da chi, di fronte ai timori di una intera comunità per un ospedale in depotenziamento, doveva imporre all’Asl di riferimento l’assunzione di medici e personale senza i quali i reparti, anche i nuovi di zecca, restano dei contenitori vuoti e un inutile sperpero di denaro pubblico.

Selfie e slogan qualunquistici hanno davvero stancato e, soprattutto, l’uso che se ne continua a fare soprattutto in uno dei momenti più critici per il nostro territorio e le nostre comunità, la cui compostezza è segno di dignità e non di incapacità di intendere, è oltremodo irritante.

Gli elettori di Manfredonia e di tutta la provincia di Foggia andranno alle urne con una consapevolezza che si fa malissimo a sottovalutare.

Ai nostri sostenitori lo diciamo senza indorare la pillola: noi abbiamo scelto di percorrere la strada più difficile perché è quella nuova e tutta da tracciare; il filo rosso è “Decidere o Incidere, ma mai recedere”, in nome di quella politica di servizio che Mario Conca ha dimostrato ampiamente di saper mettere in atto, nonostante fosse consigliere dell’opposizione, quella di cui dà prova quotidianamente il parlamentare Antonio Tasso. Noi siamo in prima linea, sempre.

Anna Maria Vitulano “Cittadini Pugliesi – Mario Conca Presidente” (Nota stampa)