Grassi: “Se si vuole vincere la mafia a Cerignola, è necessario che la comunità la isoli”

Nella mattinata odierna, presso la casa comunale di Cerignola, il Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, ha presieduto, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze dell’ordine e della Commissione straordinaria del Comune di Cerignola, una riunione di Coordinamento tecnico delle Forze di Polizia, per un puntuale esame della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in quel territorio. Preliminarmente, il Prefetto Grassi ha rappresentato che l’odierno incontro intende dare un significato concreto della presenza dello Stato, in un territorio afflitto da una pervicace e pressante azione criminale e sostenere, con la presenza dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, l’azione particolarmente delicata e complessa svolta per il ripristino della legalità dalla Commissione straordinaria incaricata della gestione del comune, a seguito dello scioglimento dello stesso. Nel corso dell’incontro, al termine di un attento esame della situazione, si è convenuto sulla necessità di mantenere alta l’attenzione sul territorio, disponendo un’ulteriore intensificazione dei controlli in quell’area.

Con l’occasione, è stato esaminato anche l’episodio, avvenuto ieri a Foggia, che ha visto vittima un cittadino nigeriano, che è stato colpito, mentre era in bicicletta, da colpi ad aria compressa. Sul punto, è stata disposta un’intensificazione dei controlli nelle aree del Capoluogo dove maggiore è la presenza di extracomunitari e dove insistono insediamenti spontanei. A conclusione della riunione, il Prefetto ha dichiarato: “Se si vuole vincere la mafia a Cerignola, è necessario che la comunità la isoli, impedendo così ad essa di penetrare i tessuti nevralgici della città . È un percorso di affig-mazione di legalità che coinvolge tutte le Istituzioni locali . Non si devono assecondare gli obiettivi delle mafie a cominciare da coloro che occupano ruoli di responsabilità amministrativa e politica nella gestione degli affari pubblici. La cultura poi è l’antidoto più efficace per contrastare le penetrazioni delle mafie , perché favorisce il risveglio delle coscienze È l’ora del risveglio”.