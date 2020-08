La Regione Puglia “allarga i lidi”: più spazio agli ombrelloni

(retegargano). Gli stabilimenti balneari potranno «allargarsi» per un mese, utilizzando – previa autorizzazione del Comune – le aree contigue inu­tilizzate. La giunta regionale lancia una scialuppa di salvataggio ai ge­stori, in particolare a quelli del Sa­lento, con una delibera che – un po’ come accade con i tavolini di bar e ristoranti – consente di ottenere tem­poraneamente più spazio per sdraio e ombrelloni. Anche se questo, in alcuni casi significherà ridurre la spiaggia libera.

L’assessore al Demanio, Raffaele Piemontese, garantisce però che non ci saranno conseguenze negative. «La balneazione libera – dice Piemon­tese – è sempre garantita. Parliamo di aree che possono essere utili, nei 15 giorni centrali di agosto, per evitare che serva la raccomandazione per avere trovare un ombrellone. Vo­gliamo andare incontro ai turisti. La concessione demaniale marittima degli stabilimenti non viene modi­ficata». I sindacati dei gestori hanno infatti protestato per via delle con­seguenze del distanziamento: appli­candolo alla lettera il numero degli ombrelloni diminuisce mediamente del 30-40%, non applicandolo si ri­schiano – come avvenuto – multe e sequestri da parte delle Capitanerie.

