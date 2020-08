Manfredonia, Afrodite sailinglife: un progetto turistico che protegge il mare

“E’ un’idea nata quando Afrodite ha deciso di ormeggiare sulle coste del Gargano, con base a Manfredonia” ci racconta Susanna, che ne è armatrice, cuore ed anima.“Il progetto – Afrodite sailinglife – si sta sviluppando in questi mesi e sta prendendo forma e colore” continua “nasce, però, da un principio ben preciso, ovvero quello di voler dare a tutti e soprattutto ai neofiti la possibilità di vivere il mare che circonda il Gargano, da un nuovo punto di vista, dal mare”.

La voglia di scoprire il Gargano e le sue meraviglie naturalistiche, culturali ed artistiche ha fatto si che la vela ed il mare si possano unire al territorio, come nuova forma di turismo esperenziale, questa è per Susanna uno degli aspetti più importanti. Proprio per questo Afrodite ha di recente partecipato ad una campagna di promozione turistica del Golfo di Manfredonia promossa dall’Amministrazione Pubblica e realizzata da Manfredonia Experience.

Fonte: nauticareport