“Manfredonia è la nostra casa, dobbiamo averne cura”

“La bellezza salverà il mondo“. É un celebre aforisma molto in voga soprattutto in accostamento alle foto postate sui social ma che, ahinoi, cozza con la stridente realtà fatta di troppo degrado urbano e scarsissimo senso civico da parte di chi la città la abita e la vive.

Lo scempio della villa comunale, purtroppo, è diventato virale e noi imprenditori, operatori e cittadini di Manfredonia non possiamo e non dobbiamo restare inermi. La nostra città merita rispetto e dobbiamo essere noi in primis a proteggerla, rispettarla e tutelarla. La carenza di cassonetti pubblici o di giovani maleducati non deve essere un alibi, per nessuno, mai più.