“Margherita di Savoia, il 6 agosto il mercato ci sarà”

Bari, 06 agosto 2020. Un incontro giudicato molto positivo quello svoltosi nella Sala Consiliare del comune di Margherita di Savoia, convocato dal sindaco Bernardo Lodispoto.

All’ordine del giorno lo svolgimento del mercato settimanale di giovedì 6 agosto 2020.

Dopo una serie di riflessioni il sindaco, sentite le motivazioni addotte dai Rappresentanti di Categoria: Luigi Gaudiero per ANVA-CONFESERCENTI; Andrea Nazzarini e Scarcelli Michele per FIVA e CONFCOMMERCIO; Michele Cicciotti e Michele Branca per CONFCOMMERCIO Cerignola; Michele Bucci per FEDERCOMMERCIO; Cannone Nicola per CASAMBULANTI; Sabino Spione per BATCOMMERCIO2010; Savino Montaruli per UNIBAT e Nicola Abruzzese per CNA Puglia, ha accolto favorevolmente la richiesta di regolare svolgimento della giornata mercatale di giovedì 6 agosto e la proposta di impegno affinché le operazioni di vendita non si protraggano oltre le ore 12,00.

All’unanimità i presenti hanno sottoscritto l’Intesa giudicandola molto positiva. Una mediazione che ha consentito di contemperare il diritto al lavoro con le altre legittime esigenze manifestate dall’amministrazione comunale. I Rappresentanti sindacali hanno ringraziato il sindaco Lodispoto per aver compreso le esigenze degli Operatori in un delicatissimo momento economico e psicologico. Sono stati gli stessi Rappresentanti, infine, ad impegnarsi affinché il mercato di giovedì 6 agosto e tutti quelli successivi continuino a svolgersi prestando la massima attenzione alle precauzioni anti-Covid.