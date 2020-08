Orsara, Vanessa Scalera con “Il popolo Dauno dà voce all’Antigone”

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Ci sarà anche Vanessa Scalera, l’attrice protagonista della serie Rai “Imma Tataranni”, al laboratorio teatrale intitolato “Il popolo Dauno dà voce all’Antigone” che si terrà nel Bosco Acquara, a Orsara di Puglia, domenica 9 agosto. L’evento a cura di Massimiliano Benvenuto si tiene nell’ambito di “Vivi Orsara”, il cartellone degli appuntamenti estivi organizzati dall’Amministrazione comunale, ed è il frutto di una proficua collaborazione con Argot produzioni, Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e associazione Holladura. La partecipazione al laboratorio teatrale, nel quale interverrà anche l’attore Filippo Gili, è gratuita e con obbligo di prenotazione al 347.2355349. Il laboratorio teatrale del 9 agosto sarà preceduto, venerdì 7 e sabato 8, dalle ultime due date del reading letterario “L’Inferno all’Acquara”, con le letture recitate sulla Divina Commedia di Dante Alighieri. “L’Inferno all’Acquara” si svolge dalle 18.30 in una radura in mezzo al bosco, con le sedute opportunamente distanziate. Nelle prime serate sono arrivate circa 200 persone anche dalle province di Brindisi e di Taranto, oltre che da tutta la Capitanata, per ascoltare le voci di Dante, Virgilio e quelle dei dannati interpretate magistralmente dagli attori Massimiliano Benvenuto e Filippo Gili.

Docenti di storia e letteratura italiana, “dantisti”, semplici appassionati, sono rimasti affascinati dalla combinazione suggestiva tra la ‘selva’ raccontata nei versi della Divina Commedia e quella reale, tangibile, verde e incontaminata del bosco Acquara.

L’atmosfera che si crea nella radura, con gli alberi dietro ai due attori che fanno da quinta teatrale, è davvero unica. Natura e cultura insieme per generare emozioni, riflessioni, una rilettura coinvolgente e originale della Divina Commedia, una delle opere appartenenti all’Olimpo della letteratura mondiale.

Agli spettacoli si può assistere gratuitamente, ma con prenotazione obbligatoria contattando il 347.2355349 o inviando una email all’indirizzo infopointorsaradipuglia@gmail.com.

Anche “L’Inferno all’Acquara” è un’iniziativa organizzata dal Comune di Orsara di Puglia, in collaborazione con Argot produzioni e si tiene nell’ambito del programma di eventi “Vivi Orsara”. Francesco Frangipane e Tiziano Panici sono i direttori di Argot, realtà romana del teatro nazionale. Dopo ogni reading, ci saranno gli aperitivi con gli artisti alle ore 20: il 7 agosto, apericena “Dall’Inferno di Dante al Paradiso di Peppe Zullo”; l’8 agosto l’apericena nell’agriturismo Monte Preisi.