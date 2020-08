Paragone “I rimborsi? E chi se li ricorda più. Anche i big 5 Stelle ora sono “morosi”

Un Movimento che è ormai più simile a un calderone ribollente che a una formazione politica. Segnato dalle lotte per la futura leadership, dalla costante fuga di esponenti alla ricerca di fortune altrove, da un’evidente perdita di identità che ha reso ormai il partito irriconoscibile agli elettori. E ora alle prese anche con un’altra grana, in un momento già delicato: il preoccupante aumento del numero di “morosi”, una lunga lista di parlamentari che da gennaio ha smesso di rimborsare parte della loro indennità. Un passaggio che è da sempre al centro di vibranti polemiche e che ha visto in passato già alcuni onorevoli pentastellati messi alla porta per non aver rispettato gli impegni presi. E che ora si aggiunge però di una spiacevole variabile: la presenza di tanti big nella lista nera.

Ecco, allora, che scorrendo la lista dei morosi saltano subito agli occhi i nomi di Paola Taverna, di Riccardo Fraccaro, di Carlo Sibilia, di Nicola Morra. C’è anche Manlio Di Stefano, il sottosegretario agli Esteri che in queste ore si è reso protagonista di una clamorosa gaffe spostando magicamente Beirut dal Libano alla Libia, tanto per non farsi mancare nulla. Nessuno degli onorevoli appena elencati ha più restituito le proprie quote a partire dal mese di gennaio. Vero che i giorni in cui i Cinque Stelle facevano dell’onestà e della lotta all’abolizione dei privilegi della casta le loro bandiere sembrano ormai lontanissimi. Ma il quadro è comunque desolante per gli elettori, sempre che ce ne siano ancora. (FROM: ILPARAGONE)