“Puglia, obbligo di quarantena per chi torna dal Nord”: notizia errata

Manfredonia, 06 agosto 2020. Da qualche giorno circola sui vari post di Facebook attraverso commenti e condivisioni un articolo, diventato virale, dell’ordinanza da parte del governatore Michele Emiliano che obbligava chi provenisse dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma Piacenza, Reggio Emilia, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria a comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale e soprattutto di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario” – la quarantena, in altre parole – mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni. Peccato che molti lettori si sono fermati alla lettura del titolo dell’articolo senza leggerlo…Infatti chi ha approfondito la sua lettura, avrà subito potuto notare che questo articolo risaliva all’08 #Marzo 2020, quindi in pieno lockdown.

In un momento così delicato per il nostro paese bisognerebbe fare più attenzione alle notizie che si diffondono per non creare caos e psicosi inutili.

L’ordinanza in vigore attualmente sugli obblighi di segnalazione per l’ingresso delle persone fisiche in Puglia è la n. 245/2020 con decorrenza dal 3 giugno 2020 che dice:

1) tutte le persone fisiche che si spostino, si trasferiscano o facciano ingresso, in Puglia, da altre regioni o dall’estero, con mezzi di trasporto pubblici o privati:

segnalano lo spostamento, il trasferimento o l’ingresso mediante compilazione del modello di auto-segnalazione disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia;

dichiarano il luogo di provenienza ed il comune in cui soggiornano;

conservano per un periodo di trenta giorni l’elenco dei luoghi visitati e delle persone incontrate durante il soggiorno.

In pieno spirito di collaborazione, è vivamente consigliato di scaricare l’app “IMMUNI”.

2) È esclusa l’applicabilità della misura di cui al precedente numero 1) agli spostamenti per esigenze lavorative, per motivi di salute, per ragioni di assoluta urgenza, nonché al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia.

Modulo di autosegnalazione

https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus

Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.245/2020 del 03 giugno 2020

https://www.regione.puglia.it/web/salute-sport-e-buona-vita/-/riapertura-delle-regioni-regole-per-gli-spostamenti-da-e-per-la-puglia