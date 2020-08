Sarri e Bonucci, obiettivo Lisbona

MAURIZIO SARRI

Il campionato più difficile di sempre «Abbiamo vinto forse lo scudetto più difficile della storia della Serie A, visto tutto quanto è accaduto, ma questo ambiente è avvezzo alla vittoria e quindi un nostro successo viene trattato come un evento ordinario. Questo non dovrebbe accadere, perché vincere è sempre straordinario».

Le condizioni della squadra

«Ronaldo si sta allenando nella maniera giusta, ieri ha fatto un gol in allenamento di assoluta bellezza e sta approcciando la gara nella maniera giusta. Dybala? È ancora nelle mani dello staff medico. Vedremo quello che potrà fare tra oggi e domani. Higuain e Pjanic sono in ripresa e Cuadrado penso partirà dall’inizio, non abbiamo ancora deciso se in attacco o in difesa»