Vieste, tromba marina al largo di Baia Campi

Il mare di Vieste non finisce mai di stupire. Anche quando è maltempo. Ecco, nello scatto di Sergio Dimaria, come si presentava stamattina l’isolotto di “Baia Campi”, con lo sfondo di una enorme tromba marina che, per fortuna, ha scaricato tutta la sua energia al largo, senza avvicinarsi alla costa, evitando, in questo modo, danni a persone e cose.

Intanto, sempre per quanto le condizioni meteo, innalzato da ‘giallo’ ad ‘arancione’ il livello di allerta meteo in provincia di Foggia e nel resto della Puglia.

Fonte: garganotv