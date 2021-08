Bonito su indennità di fine mandato: “Ci rinunci Elena Gentile”

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 06 agosto 2021. “È da questa mattina che Sgarro ed i suoi proseliti, ci informano del fatto che tutti i partiti del Consiglio Regionale hanno votato per l’introduzione dell’indennità di fine mandato e invitano i cerignolani a non votare sinistra, destra o movimento 5 stelle alle prossime elezioni comunali.

Come se fossero decisioni che in qualche maniera i partiti Comunali possano impedire o avallare in qualche modo”. La nota del candidato sindaco di Cerignola Franncesco Bonito.

“Come tutti sapete nessun cerignolano siede in Consiglio Regionale e nessun cerignolano ha quindi votato quello schifo di proposta. Quindi nessun cerignolano beneficerà di quella indennità. Anzi no, scusate. Una c’è. Ed è Elena Gentile. L’indennità infatti ha effetto retroattivo e riguarda tutti i consiglieri a partire del 2013, come previsto dall’articolo 3 comma 1 della delibera”.

“Siamo certi – prosegue la nota-che, per coerenza con quanto affermato dal suo candidato Sgarro, Elena Gentile rinuncerà all’indennità di fine mandato come il candidato sindaco della coalizione di Centrosinistra Francesco Bonito ha comunicato che rinuncerà totalmente all’indennità di sindaco”.