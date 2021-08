Green pass e Authcode, come ottenerlo e recuperarlo

Foggia, 06/08/2021 – (ilcapoluogo) Uno dei metodi per ottenere il green pass infatti e poterlo poi esibire è quello che passa dal codice AUTHCODE, inviato automaticamente dalla piattaforma nazionale predisposta.

Andiamo a vedere come è possibile recuperare l’AUTHCODE in autonomia, per chiunque abbia i requisiti per ottenere il Green pass, ma non ha ricevuto o ha smarrito l’SMS o l’email in cui era presente il codice.

Basterà accedere alla nuova applicazione attiva sul sito www.dgc.gov.it, inserendo il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell’evento che ha generato la certificazione verde (data dell’ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo).

Una volta ottenuto l’AUTHCODE si potrà scaricare il Green pass dallo stesso sito con Tessera Sanitaria o con a app IMMUNI.

In caso di smarrimento o se per qualche disguido di natura tecnica non si è in possesso del codice (invio non andato a buon fine o altro), è possibile chiamare il numero 1500, attivo tutti i giorni e 24 ore su 24.

Green Pass, come si ottiene

La certificazione verde viene generata dalla Piattaforma nazionale – DGC ED ed è valida dal 15esimo giorno dal vaccino, per chi ha ricevuto soltanto la prima dose. Dopo la seconda dose, viene rilasciata, entro 24/48 ore, la certificazione definitiva, valida, appunto, 9 mesi.

La piattaforma nazionale, dopo aver generato il Green Pass, invia un codice authcode per scaricarlo sui propri indirizzi mail o tramite sms, forniti quando ci si è sottoposti alla vaccinazione o quando si è effettuato un tampone o, infine, quando si è ottenuto il certificato di guarigione dal virus.

Quindi, il codice, con i propri dati della Tessera Sanitaria, permette di ottenere la Certificazione dal sito www.dcg.giv.it oppure sull’App Immuni. Se, invece, si è in possesso di Spid (la Carta d’Identità Elettronica) è possibile usare l’applicazione IO, o ancora si può accedere al fascicolo sanitario regionale. (ilcapoluogo)