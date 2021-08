(REPUBBLICA DI BARI). Foggia, 06/08/2021 – Il caso dell’installazione in città telecamere della videosorveglianza ostacolate dal pregiudicato Fabio Delli Carri, ex compagno dell’ex consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Liliana Iadarola; ma anche il caso di un’altra ex consigliera comunale, le meloniana Erminia Roberto che ha consegnato ad un esponente della criminalità locale, Leonardo Francavilla (appartenente all’omonimo clan mafioso) un contributo economico di natura sociale erogato dal Comune di Foggia. Sono solo due degli episodi che hanno portato allo scioglimento del comune di Foggia per mafia e posti al centro della relazione presentata al consiglio dei ministri dalla Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese.

Nella sintesi della relazione di sei pagine si evidenzia anche il ruolo di Daniela Di Donna, dipendente comunale nonché moglie dell’ex sindaco Franco Landella (quota Lega) già raggiunta da una misura cautela di interdizione dai pubblici uffici per dieci mesi, che si sarebbe occupata di distribuire ad alcuni ex amministratori la somma di 4mila euro ciascuno frutto di una tangente versata da un imprenditore edile. La relazione prefettizia ha evidenziato inoltre una costante inosservanza a palazzo di Città delle normative antimafia.

Ne è un esempio il servizio di installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianti semafori e della segnaletica stradale, affidato in interrottamente sin dal 2009 ad una stessa società e poi rinnovato nel due nel luglio 2016 in assenza della necessaria certificazione antimafia. Società che dell’aprile 2017 era stata destinataria di un interdittiva antimafia, ciò nonostante ha continuato a lavorare per il Comune di Foggia fino ad ottobre dello stesso anno. Un altro servizio posto al centro delle indagini della commissione prefettizia è stato quello relativo alla gestione e alla manutenzione del sistema di videosorveglianza assegnato tra il 2015 al 2020 ad una ditta per un importo complessivo di 380 mila euro. (repubblicadibari)