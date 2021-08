Manfredonia. Due anziani innamorati mano nella mano. Un segnale per la città

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 06 agosto 2021. Qualche giorno fa, in una mattina come tante altre di un agosto rovente, mentre prestissimo attraversavo uno dei vialetti della villa per andare al mare, ho notato davanti a me una coppia di anziani andare lenti mano nella mano. Non ho resistito.

Li ho fermati per fare loro i miei complimenti per questo gesto di profonda e inusitata tenerezza. I due anziani, meravigliati, sembravano essere quasi a disagio, come a dire che per loro era una cosa normale. Poi mi son permesso di chiedere quanti anni di matrimonio avevano compiuto. Mi hanno risposto con grande semplicità che erano 63 anni.

Non conosco i loro nomi, né le loro storie e le loro vicissitudini. Mi sono permesso di fotografarli di spalle e subito mi sono commosso. E ho pensato tra me e me “Altro che legami liquidi e nichilismo affettivo…L’ amore, se cresce, non conosce né età né tempo” .

C’è uno spaccato di città che ha molto da insegnare a tutti noi, specie alle nuove generazioni. Sono tornato a casa e ho ripreso in mano il libro che scrissi due anni fa sul tema dell’amore. Mi son chiesto che cosa mai avrei potuto imparare da questi due anziani e da questo loro gesto di tenerezza immensa. E tra me e me mi son detto: “E se cominciassimo a rifondare la città da questo gesto che non è solo di affetto ma anche un grande messaggio sociale e politico?” La questione vera è che bisogna cambiare mentalità, perché proprio in amore molti sono gli errori che si commettono.

Certo, tutti cercano l’amore, ma pochi sono disposti a seguirlo anche quando esso si nasconde. Pochi si lasciano da lui trovare per lasciarsi da lui forgiare. Tutti lo elogiano, ma pochi sono disposti a donarlo. Molti preferiscono riceverlo piuttosto che darlo. Tutti vogliono essere amati per primi, ma poi non riescono a mettersi in gioco nel fare il primo passo. In amore molti preferiscono bruciare, invece che riscaldare. Preferiscono l’intensità piuttosto che la profondità.

Nell’andare mano nella mano di questi due anziani ho capito che l’amore richiede tempo, pazienza e resistenza. Nella fedeltà non si ripete, ma cresce e si rinnova. Non ama la fretta, ma la lentezza di chi sa che non basta una vita intera per imparare a capirsi e ad aspettarsi, a cercarsi e anche a guardare oltre l’immediatezza di ciò che ci è dato.

Guardando questi due anziani si comprende che l’amore è consegna, è sorpresa e mai pretesa. E’ attesa e mai presa. E’ esposizione e non appropriazione. L’amore è cura ma anche premura. E’, come dice Platone, tentare di dire con le parole ciò per cui non si hanno parole per dirlo. E quando ami e non sei capito, sappi che l’amore supera ogni incomprensione, perché chi ama, come dice S. Paolo, “non si gonfia”, ma dà all’altro il tempo di crescere e maturare per arrivare anch’egli a comprendere e capire. Ecco perché l’amore, quando cadi, ti aspetta e quando sbagli non ti giudica. Non é solo dono, ma anche perdono. Rallenta il passo per aspettare chi dei due si attarda nel cammino.

Tutti amano per essere felici, ma pochi sanno che la felicità che l’amore dona si trova, spesso, in fondo a una strada fatta anche di sano dolore. In amore, facilità non è sinonimo di felicità. E le crisi non servono per lasciarsi, ma per elevarsi. Papa Francesco dice che ogni crisi è un apprendistato. Dell’altro, molti amano la perfezione, presunta o reale che sia, ma poi, all’apparire dei primi segni di fragilità, scappano via. Chi fa questo ha amato l’altro non per quello che è, ma solo per quello che egli si aspettava che fosse. Ma l’amore non è presunzione. Al contrario, è spoliazione. E’ accoglienza e ospitalità. E’ l’incontro di due fragilità che si accolgono nella reciprocità.

A volte è rapimento ed estasi, altre ancora è rinuncia che ti chiede di fare un passo indietro. Perché quando si è in due, non si è più la metà di uno, e la vita di ciascuno è nelle mai dell’altro. Per questo motivo, in amore vince chi perde, perché chi perde per amore guadagna l’amore che dona.

L’amore non si compra con i meriti, ma si costruisce con l’impegno di ogni giorno. Perché l’amore è un cammino la cui meta si sposta di continuo, e la cui posta in gioco diventa sempre più alta. Perché chi ama scommette sull’eternità, salvando il tempo dalla sua desolante scorrevolezza. Trasforma ogni attimo in una perla che impreziosisce la lunga collana della vita. Molti si innamorano della bellezza del momento, la idealizzano e la assolutizzano, ma poi non hanno gli occhi giusti per continuare a vederla mentre cambia registro nelle varie stagioni della vita.

L’amore, invece, ti dona gli occhi giusti per vedere la bellezza laddove gli altri vedono solo appariscenza. Per vederla anche quando, come la brace sotto la cenere, essa si nasconde sotto sembianze che paiono negarla.

E’ facile sposare la donna che ami, difficile è continuare ad amare la donna che sposi. Per questo in amore la bellezza non deve solo piacere, ma, come scrive il filosofo Byun-Chul Han, scuotere e ferire. Meravigliare e stupire. Darsi e fuggire. Mostrarsi e ritirarsi. Molti amano ciò che l’altro dà, ma non invece colui o colei che dà, per amarlo e amarla anche quando non dà. A volte amare è confessare che non sai amare abbastanza, perché l’amore si nutre anche dei propri errori.

Amare è dare all’altro il permesso di sbagliare. Per poi gioire nel vederlo tornare. Per questo, per amare ci vuole una profonda umiltà che ti fa vedere l’altro non come una tua proprietà, ma come un dono che non meriti. L’amore non ti rende padrone, ma solo custode. Perché l’altro non ci appartiene, ci è solo affidato. Per questo bisogna continuare a cercarlo.

E ogni sera, prima di abbracciarla o abbracciarlo, forse bisognerebbe togliersi i sandali perché la terra in cui si entra – il suo corpo e la sua anima – è sempre terra sacra.

Perciò, grazie a questi due anziani che, nella notte oscura di questi tempi, ancora riescono a tenere accesa la lampada del loro amore con l’olio della fedeltà e della tenerezza.

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 06 agosto 2021