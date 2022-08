Auto va fuoco mentre cammina: paura davanti ospedale di Padre Pio

FOGGIA, 06/08/2022 – (ilquotidianoitaliano) “All’improvviso ho visto uscire del fumo azzurro dalla leva del cambio, in mezzo minuto quasi non vedevo più niente per questa fitta nebbia, un passante mi ha gridato che c’erano fiamme provenire da sotto l’auto, a quel punto ho cercato un punto dove poter accostare, ho dovuto camminare un po’, ma al primo slargo ho fermato la macchina e sono uscito.

Per fortuna avevo la capote aperta, altrimenti si sarebbe incenditata anche quella e non so se adesso sarei qui a raccontarlo”. A guardare ciò che resta dell’abitacolo viene da piangere, la Mazda Mx5 Challenge del 2004, prodotta in soli 1200 esemplari, 50 in tutto quelli arrivati in Italia, è praticamente distrutta. Ascoltando le parole del guidatore, l’unico pensiero possibile è: bene com’è andata.

Come ogni mattina da un po’ di tempo a questa parte, anche il 5 agosto il proprietario della macchina esce di casa, a Manfredonia nel Foggiano, per andare a San Giovanni Rotondo, destinazione Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale di Padre Pio dove si sta sottoponendo a un ciclo di radioterapia. (ilquotidianoitaliano)