Manfredonia 1932, colpo di mercato: arriva Carlos Biason

(nota stampa) Manfredonia, 06 Agosto 2022.
Colpaccio per il Manfredonia Calcio 1932 con l’acquisto di Turu Biason, il 37enne argentino esperto centrocampista.
In Italia nel 2011, Biason veste prestigiose maglie, dal Tricase, al Virtus Francavilla, al Bitonto.
“𝘏𝘰 𝘴𝘤𝘦𝘭𝘵𝘰 𝘔𝘢𝘯𝘧𝘳𝘦𝘥𝘰𝘯𝘪𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘩𝘦́ 𝘦̀ 𝘶𝘯𝘢 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘱𝘪𝘢𝘻𝘻𝘢 𝘥𝘰𝘷𝘦 𝘴𝘪 𝘱𝘶𝘰̀ 𝘧𝘢𝘳𝘦 𝘤𝘢𝘭𝘤𝘪𝘰 𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘦 𝘱𝘰𝘪 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘩𝘦́ 𝘤’𝘦̀ 𝘶𝘯 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘴𝘦𝘳𝘪𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘪𝘭 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘋𝘪 𝘉𝘦𝘯𝘦𝘥𝘦𝘵𝘵𝘰, 𝘪𝘯𝘴𝘰𝘮𝘮𝘢 𝘤𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘴𝘵𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘳𝘪𝘢𝘨𝘨𝘢𝘯𝘤𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘨𝘭𝘪 𝘰𝘣𝘪𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘧𝘪𝘴𝘴𝘢𝘵𝘪”.
SOGNI?
𝘔𝘪 𝘱𝘪𝘢𝘤𝘦𝘳𝘦𝘣𝘣𝘦 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘔𝘢𝘯𝘧𝘳𝘦𝘥𝘰𝘯𝘪𝘢 𝘪𝘯 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘢𝘭𝘵𝘰 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘦!!
RAPPORTO CON I TIFOSI?
𝘔𝘪 𝘢𝘶𝘨𝘶𝘳𝘰 𝘴𝘪𝘢 𝘪𝘭 𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘰𝘳 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘦, 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘷𝘢 𝘨𝘶𝘢𝘥𝘢𝘨𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘴𝘶𝘭 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘰