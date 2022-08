Manfredonia, il mare alla portata di tutti: ecco l’app “inSpiaggia”

MANFREDONIA (FOGGIA), 06/08/2022 – A Manfredonia quest’estate il mare è sempre più alla portata di tutti. Dopo l’installazione delle passerelle nelle spiagge libere di Siponto e la messa a disposizione gratuita di n.3 sedie JOB, ecco l’app “inSpiaggia”, l’innovativo e gratuito strumento digitale dell’Amministrazione comunale del sindaco Gianni Rotice che aiuta i cittadini e visitatori ad evitare spiagge affollate dando la possibilità di sapere già da casa se il tratto di spiaggia di interesse è pieno di persone o meno.

Per la realizzazione di questo progetto di pubblica utilità l’Amministrazione comunale ha recuperato (ancora una volta) un finanziamento regionale, pari a € 9.753,52, erogato del 2020 e non utilizzato per la precedente stagione balneare che se non speso entro la corrente stagione estiva doveva essere restituito. L’App InSpiaggia provvederà a mappare quotidianamente tutte le spiagge libere del territorio comunale, a partire dalla località Acqua di Cristo fino al termine del litorale di Siponto.