Salto in Europa per Stramurales: ora il Festival si aggiudica anche il progetto Erasmus+

Stornara, 06 agosto 2022 – Aria di Europa e di internazionalità si è respirata alla conferenza stampa che si è tenuta ieri, presso il Centro Polifunzionale di Stornara, dove si è aperta una nuova pagina per il Festival della Street Art, nato da un’intuizione di Lino Lombardi e dell’associazione Stornara Life, cinque anni fa, quando solo in pochi, probabilmente, ci avrebbero scommesso su.

È stato infatti presentato il progetto Erasmus+ – misura K2 -, approvato dall’Unione Europea, “Stramurales – Participatory Urban Art as an European process of Adult Inclusion and Community Development”, che segna l’ingresso ufficiale di Stramurales nel solco della cooperazione con le realtà artistiche di altri paesi in Europa, al fine di favorire il confronto, la crescita e lo sviluppo del territorio all’insegna della sostenibilità e dell’inclusione, attraverso la Street Art.

“Primo progetto vinto in Puglia con questa finalità ed occasione importante” come evidenziato da Vincenzo Signoriello, community manager presso il Co.co.project di Stornara e moderatore nel corso della conferenza “non solo per la cittadina di Stornara ma per l’intera nostra regione”.

Intervenuti all’evento, le personalità di punta dell’associazione Stornara Life, Lino Lombardi, Silvana Sabetta e Giancarla de Marco, “felicissimi e sorpresi del risultato” come nelle parole di quest’ultima “raggiunto nel corso dei 5 anni trascorsi da quando siamo partiti con Stramurales”.

A presenziare, anche il neo sindaco di Stornara, Roberto Nigro, per il quale, con un tale progetto “Stornara si affaccia all’Europa, aprendosi a nuove esperienze”, e Brigida Andreano, assessore al turismo, che ha sottolineato come Stornara da “paese prettamente agricolo, passa man mano ad avere un’economia diversa e in ascesa, che andrà fondandosi sul turismo e sulla cultura” e che ha annunciato di aver “proposto un premio artistico e per la formazione, all’interno della scuola del territorio, legato al Festival della Street Art” a testimonianza del fatto che Stramurales ed il progetto Erasmus ormai si accingono a diventare davvero “un’esperienza patrimonio di tutti”.

Giunto per l’occasione a Stornara anche l’onorevole parlamentare Giorgio Lovecchio, per il quale, con il progetto vinto, Stramurales si riconferma come “un’idea vincente. Esempio di come, partendo con poco, si possono raggiungere risultati degni di nota, fino a diventare una forma d’arte e di inclusione in grado di accorciare le distanze tra le persone. L’auspicio è che altri comuni seguano le orme di Stornara”.

Nel corso della conferenza stampa, il progetto è stato illustrato nel dettaglio dalla project manager che ha contribuito alla definizione dello stesso, Lara Mastrogiovanni, dell’azienda di progettazione Euvillge.it di Lecce.

“Il progetto Erasmus vinto da Stornara Life per il festival Stramurales non andrà a finanziare il Festival stesso, che è già una realtà avviata di suo, o a investire su di esso” le sue parole “Ma gli permetterà, nel corso di 18 mesi, di confrontarsi con tre partner europei.”

Sarà dato, inoltre, ancor più spazio agli artisti e alla capacità dell’arte di includere gli ultimi nelle dinamiche sociali.

A tal proposito, è stato mostrato nel corso della conferenza, il video realizzato nel 2021 da Alaniz, artista argentino tra i partecipanti a Stramulares nelle edizioni degli ultimi anni, con il quale si è voluto mostrare la storia di Dennis, bambino rumeno, parte di una famiglia numerosa e in difficoltà, stabilitasi a Stornara, che, seppure per un breve periodo, può aver trovato la possibilità di esprimere se stesso nella società, grazie alla Street Art e al suo incontro con lo stesso Alaniz.

Olanda, Portogallo e Spagna, i paesi con cui si realizzeranno gli scambi.

Intervenuti, dunque, a loro rappresentanza le rispettive delegazioni delle realtà con cui si interfaccerà Stornara nel progetto Erasmus: il SAMA – Street Art Museum Amsterdam; la DESINCOOP – Portugal; ACD La Hoya – Spain.

Loro cifra comune, l’intenzione di puntare su Heritage and History, ossia patrimonio culturale e Storia; Values, vale a dire i valori della tradizione; Relationship e Community, ossia il fare relazione tra le persone. Tutto questo, al fine di proteggere le risorse dei propri rispettivi paesi con l’obiettivo di produrre un impatto benefico sulla crescita dell’arte, dei giovani e della realtà del territorio.

A parlare, così, in inglese nel corso della presentazione, Hanna Stolyarova, olandese; Luisa Oliveira, portoghese; ed Edoardo Macia, spagnolo; in un momento abbattendo idealmente i confini locali e catapultando il tavolo del dibattito in una dimensione dagli orizzonti più ampi.

È anche questo, dunque, Stramurales da quest’anno, in corso dal 𝟑𝟎 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐚𝐥 𝟏𝟎 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 con 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐝𝐢 calibro 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐞, grazie alle sue 83 splendide opere di street art, realizzate anchecon il coinvolgimento dell’intera comunità, che mirano a diventare 101 entro la fine della rassegna.

Tema 𝐝ell’ 𝐞𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐞̀ 𝐅𝐫𝐞𝐞𝐝𝐨𝐦, la Libertà in tutte le sue sfaccettature.