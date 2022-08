Ustionato sul 75% del corpo, elitrasportato dal 118 di Foggia a Bari

FOGGIA, 06/08/2022 – (foggiatoday) E’ atterrato questo pomeriggio sull’elisuperficie del padiglione Asclepios del Policlinico di Bari un paziente libico di 44 anni con ustioni di II e III grado sul 75% del corpo. Si tratta di uno dei sopravvissuti allo scoppio di una cisterna avvenuto il 1 agosto nei pressi di un centro abitato nel Fezzan in Libia.

L’elicottero, messo a disposizione dal direttore del 118 di Foggia Stefano Colelli su autorizzazione del dipartimento salute della Regiona Puglia, è andato a prendere il paziente dall’aeroporto di Pratica di Mare, dove è arrivato con un volo dell’Aeronautica Militare.

L’evacuazione medica è nata su richiesta delle autorità libiche ed è stata coordinata dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale attraverso la Centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario (Cross) di Pistoia, il cui referente regionale per la Puglia è la dottoressa Anna Maria Natola, ed in stretta collaborazione con il comando operativo di vertice interforze (Covi) diretto dal Generale Francesco Paolo Figliuolo e la Farnesina. Il paziente sarà ricoverato presso il Centro grandi ustionati in Chirurgia plastica del Policlinico di Bari diretto dal prof. Giuseppe Giudice. (foggiatoday)