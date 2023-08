A Candela la “Festa del grano” porta Georgia Mos in consolle

Candela (Fg) – A San Lorenzo l’appuntamento più cool dei Monti Dauni è a Candela, con l’edizione 2023 della Festa del Grano!

Nella splendida cornice di Villa Torre Bianca, sarà possibile degustare i piatti preparati dagli chef Angelo Di Biccari, in arte Trilussa, e Nicola Consiglio, accompagnati dai vini delle cantine Antica Enotria e Kandea. Il tutto con uno spettacolo musicale che accompagnerà la cena prima di lasciare spazio al Summer Party, discoteca all’aperto per i più giovani con i consolle un nome di grande rilievo: la Dj Georgia Mos, una delle migliori dj e producer tra le donne più acclamate anche a livello internazionale.

“Dopo lo stop del biennio pandemico e la ripresa dello scorso anno, quest’anno la Festa del Grano del Comune torna con appuntamento che esalta il prodotto principe del grano, la pasta, e musica per tutti i gusti.” ha dichiarato il Sindaco di Candela, Nicola Gatta “Siamo contenti di essere riusciti, ancora una volta, a valorizzare il bellissimo complesso di Torre Binca, con un evento evento che porterà musica e divertimento per tutte le età, soprattutto per i giovani che balleranno tutta la notte in compagnia di Georgia Mos.