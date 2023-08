Aggredita e uccisa da uno sconosciuto, tragedia a Rovereto

Una donna di 61 anni è morta nella notte in ospedale a Trento dopo essere stata aggredita brutalmente nella tarda serata di ieri al parco Nikolajewka nel quartiere di San Maria a Rovereto da uno sconosciuto poi rintracciato e arrestato dai carabinieri.

La donna nell’aggressione che sembra essere stato un tentativo di violenza sessuale, ha riportato gravi traumi e non ce l’ha fatta.

L’uomo, un extracomunitario di circa 40 anni, senza fissa dimora, che ieri sera è stato prima fermato e poi arrestato per aver aggredito violentemente la donna, morta nel corso della notte dopo il ricovero all’ospedale ‘Santa Chiara’ di Trento, è noto alle forze dell’ordine.

Infatti, circa un anno fa il soggetto aveva aggredito alcune persone e i carabinieri, danneggiato alcune autovetture, sempre nella ‘città della quercia’. Un episodio che venne definito un raptus di follia.

Ieri sera, l’uomo ha aggredito a morte la donna di 61 anni al parco Nikolajewka nei pressi del torrente Leno. Le urla della donna sono state udite da alcune persone che hanno in parte assistito a quello che è stato classificato un omicidio. La donna era a terra, parzialmente spogliata, con l’uomo che la colpiva con un oggetto contundente al volto e in altre parti del corpo.

All’arrivo delle forze dell’ordine polizia e carabinieri, l’uomo ha cercato di scappare ma è stato fermato dopo una brevissima fuga lungo la vicina via Maioliche venendo tratto in arresto. I sanitari hanno subito capito che le lesioni riportate erano gravissime optando optato per il trasferimento all’ospedale di Trento dove, purtroppo, è deceduta nella notte.

Lo riporta L’Agenzia Agi