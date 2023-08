GMG 2023, a Lisbona 30 presenze anche dai Cinque Reali Siti

30 presenze, tra ragazzi e sacerdoti dai Cinque Reali Siti nel tripudio di colori e nella grande partecipazione alla 37ma Giornata Mondiale della Gioventù 2023 a Lisbona cominciata l’1 agosto e giunta alle sue battute finali, tra oggi e domani.

Stasera, sabato 5 agosto, nel Campo da Graça situato nel Parco Tejo-Trancão, il momento più atteso, la veglia con l’adorazione al Santissimo Sacramento, nell’entusiasmo generale dei giovani provenienti da tutto il mondo, in circa un milione, di cui 65 mila italiani e, tra questi, i giovani d della terra di Capitanata.

In tutte le strade del Portogallo sono risuonate le voci e la gioia della gioventù dei cinque continenti.

Gioia che, come ha tenuto a precisare Papa Francesco nel discorso pronunciato nel corso della veglia: “Richiede un ritmo cadenzato è regolare, mentre oggi si vive di emozioni veloci, sensazioni momentanee”.

I traguardi, ha ancora aggiunto il pontefice, dagli occhi visibilmente stanchi, ma con la solita sua verve tenace: “Non si raggiungono in un attimo. E se ciò è vero per lo sport, la musica e la ricerca, vale a maggior ragione per quel che più conta, ossia per l’amore e per la fede”.

