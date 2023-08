Il Fotografo Matteo Losciale omaggia la sua terra e regala il suo libro alla gelateria Bruneleski

Giorno 5 Agosto 2023, un momento speciale ha animato la gelateria Bruneleski di Manfredonia. Il famoso fotografo locale, Matteo Losciale, ha avuto un incontro emozionante con il proprietario della gelateria, che ha voluto condividere con i lettori di Stato la sua esperienza.

Matteo Losciale è un uomo innamorato della sua terra, e la sua passione per la fotografia è evidente in ogni scatto. Il fotografo è noto per catturare con maestria gli scorci più suggestivi di Manfredonia, e il suo libro dal titolo “IMMAGINI DI VITA È DI STORIA A MANFREDONIA” è una testimonianza dell’amore e della dedizione che ha per la sua città.

L’incontro tra Matteo Losciale e il proprietario di Bruneleski è stato un momento di commozione. Il proprietario, un uomo caloroso e gioioso, è stato onorato della presenza del fotografo nella sua gelateria. “Amo il mestiere di fotografo,” ha detto a Bruneleski , “e il mio amore per la fotografia mi è stato trasmesso da mio padre.”

La dedica speciale che Matteo Losciale ha fatto sul libro alla sua amata moglie, Lina, ha toccato profondamente il proprietario di Bruneleski. La dedica dice: “A mia moglie Lina: Che con me insegue il gioco perpetuo della luce, gioisce d’un riflesso, s’inebria del trionfo d’una nuvola, sorride ai colori della vita…”

Queste parole hanno mostrato l’intenso legame tra il fotografo e la sua musa ispiratrice, la moglie Lina. L’amore per la fotografia e la bellezza di Manfredonia sembrano essere la base di una relazione speciale e profonda.

Il proprietario di Bruneleski ha voluto condividere con i clienti l’emozione di quell’incontro, raccontando loro la dedica di Matteo Losciale e l’amore che l’artista ha per la sua città. La gelateria ha creato un angolo speciale dedicato al libro, dove i clienti possono sfogliarlo e scoprire gli scatti unici di Matteo Losciale, che immortalano la storia e la vita di Manfredonia.

L’atmosfera di Bruneleski è diventata ancora più speciale dopo quell’incontro. La passione per la fotografia, la bellezza della città e l’amore per la vita si intrecciano in un connubio unico e affascinante.

Il fotografo Matteo Losciale ha dimostrato con il suo gesto di regalare il libro, non solo di essere un talentuoso artista, ma anche un uomo generoso e sincero. Le sue immagini parlano di una città viva, di storie intrecciate e di un amore profondo per la propria terra.

Così, la gelateria Bruneleski si è arricchita di un pezzo di storia e di arte, grazie alla presenza di Matteo Losciale e al suo libro “IMMAGINI DI VITA È DI STORIA A MANFREDONIA”. Un incontro speciale tra due anime affini, unite dalla passione per la bellezza e per la vita.