“Presto moriranno dei ragazzi a Manfredonia. Pericolo in area ex Nautico”

Manfredonia – “Non è la prima volta. Dei ragazzi sul terrazzo dell’istituto ex nautico di Manfredonia, sospesi, dall’alto. Ieri ho avvisato immediatamente i carabinieri dell’accaduto ma dopo circa 15 minuti non si vedeva nessuno. Spero che non si arrivi mai al peggio“.

E’ quanto dice a StatoQuotidiano.it il sig. Paolo (nome di fantasia) relativamente a una situazione relativa all’ex istituto nautico di Manfredonia, situazione per la quale da anni StatoQuotidiano.it sta lanciando appelli e segnalazioni alle istituzioni preposte.