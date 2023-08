Re Manfredi e i tredici guerrieri – ottava puntata

Re Manfredi e i tredici guerrieri – 8 puntata

Quella visione era spettacolare e sorprendente. I tredici guerrieri, con i loro possenti destrieri, sembravano danzare in un rituale misterioso e antico. I cavalli ruotavano su se stessi, una, due, tre, quattro volte, in un vortice di movimenti agili e potenti, alzandosi con le zampe anteriori come se si preparassero per il volo.

Era un rito di guerra, un’antica cerimonia che precedeva ogni attacco, un modo per onorare gli dei della battaglia e per attirare su di sé la forza e la protezione delle divinità guerriere.

Re Manfredi rimase incantato da quella coreografia di potenza e grazia. I cavalli sembravano trasformarsi in creature mitiche, simili a unicorni selvaggi che avessero evocato il potere delle stelle. Era come se gli astri stessero scendendo sulla terra per concedere la loro benedizione a quella banda di guerrieri oscuri.

Ma, improvvisamente, come se un segnale invisibile fosse stato dato, i cavalli si fermarono di colpo. Tutti insieme, come un’unica entità, come se fossero stati guidati da una forza superiore. La scena era un’immagine di maestosità e disciplina, i cavalli fermi e calmi, pronti ad ascoltare i comandi dei loro cavalieri.

Re Manfredi sentì un brivido corrergli lungo la schiena. Quella tregua improvvisa sembrava sottolineare l’importanza e la solennità del momento. Era come se il tempo stesso si fosse fermato, mentre il Re e i tredici cavalieri neri si scrutavano l’un l’altro con uno sguardo intenso e determinato.

Il cavaliere al centro, quello con il drago rosso alato sulla sua armatura, si alzò inarcando il petto come un condottiero antico pronto a dare un ordine. Le sue parole non furono udibili, ma il loro significato sembrò risuonare nell’aria con una forza straordinaria.

E in quell’attimo solenne, i cavalli e i cavalieri si prepararono per l’attacco finale. La tensione era palpabile, come un fulmine che avrebbe squarciato il cielo. Erano pronti a scatenare tutto il loro potere, a riversare la loro furia e il loro coraggio contro gli avversari.

Re Manfredi si sentì pervaso da un misto di emozioni: timore e ammirazione, ma anche una strana sensazione di connessione con quelle forze misteriose e ancestrali. Era come se fosse diventato parte di un antico rituale, parte di un’epica saga che attraversava il tempo e lo spazio.

E così, con il cuore battente e gli occhi fissi su quei cavalieri neri e i loro destrieri possenti, Re Manfredi si preparò ad affrontare l’attacco finale. La battaglia avrebbe raggiunto l’apice e il suo destino si sarebbe intrecciato per sempre con quello degli astri e dei misteriosi cavalieri zodiacali. L’epilogo di quella lotta epica era ancora incerto, ma il Re sapeva che avrebbe combattuto fino all’ultimo respiro, onorando la sua eredità e dimostrando il coraggio di un vero sovrano.

Nell’ultimo assalto i tredici guerrieri presero l’arco longbow e di colpo cambiò il corso della battaglia in un attimo. L’arco lungo, temibile arma ingegnosa, era riservato principalmente agli arcieri inglesi, ma quegli uomini, con la loro abilità senza pari, dimostrarono di saperlo maneggiare anche a cavallo.

Ogni cavaliere nero prese tre frecce, le piazzò sul proprio arco e con incredibile precisione e forza, scoccò le frecce in direzione degli Angioini. La distanza era di oltre 700 metri, un tiro apparentemente impossibile, ma per quei diavoli neri, niente sembrava inarrivabile.

Il suono di centinaia di frecce che si libravano nell’aria riempì il campo di battaglia, e di colpo, ben 39 soldati Angioini caddero trafitti dalle potenti frecce. La loro furia era inarrestabile e l’impatto delle frecce fece sanguinare il terreno, segnando il destino di quegli sventurati.

Re Manfredi guardò con sgomento quella devastazione. Era stupefatto e allo stesso tempo pieno di rispetto per quella straordinaria abilità con l’arco. Capì di essere stato fortunato a essere ancora vivo, poiché se quei diavoli neri si fossero concentrati su di lui la battaglia sarebbe stata decisa in un attimo.

Non sapeva ancora se quei tredici uomini erano dalla sua parte o no, ma poco importava in quel momento. La loro abilità distruggeva i suoi nemici comuni, gli Angioini, e quel fatto era sufficiente a suscitare un sentimento di gratitudine e, in qualche modo, di alleanza temporanea.

L’attacco di quei diavoli neri aveva creato una breccia nel fronte degli Angioini, indebolendoli e gettando il panico tra le loro file. Il campo di battaglia era un caos, e Re Manfredi colse l’opportunità per prendere il controllo della situazione.

Con un grido di battaglia, si scagliò contro i soldati Angioini sperando di sfruttare al meglio l’effetto sorpresa e la confusione generale. Mentre si avvicinavano, il suono dei longbow si fece sentire nuovamente e altre frecce scoccarono, abbattendo i nemici e aprendo la strada per la vittoria.

Il Re Manfredi combatte con feroce determinazione, sostenuto dall’abilità e la ferocia dei diavoli neri. Erano una squadra temibile, un’incarnazione della potenza degli astri e della fermezza degli dei della guerra.

La battaglia continuò con una violenza sconvolgente e, quando il sole tramontò all’orizzonte, il campo di battaglia era una distesa di morte e disperazione. Gli Angioini, sconfitti e demoralizzati, si ritirarono, mentre i tredici cavalieri neri si dissolsero nella notte, come ombre misteriose che tornavano nell’oscurità da cui erano venuti.

Re Manfredi rimase solo, esausto ma fiero. Aveva combattuto una battaglia epica, una lotta tra forze oscure e luminose, tra il destino degli astri e la volontà degli uomini. Era sopravvissuto grazie all’abilità e alla temerarietà dei diavoli neri, e quella notte, mentre contemplava il campo di battaglia, seppe che avrebbe onorato quei misteriosi cavalieri come alleati temporanei, incisi per sempre nella sua memoria come guardiani segreti dell’ordine cosmico.

Il capo dei soldati rimasti in vita, mentre fuggiva dalla scena della battaglia, si sentiva momentaneamente al sicuro. Era convinto di essere fuori dalla portata degli arcieri neri, essendo a più di 1000 metri di distanza. La sua mente era piena di sconcerto e rabbia per la sconfitta subita e per l’incredibile abilità degli avversari.

Ma in quell’istante, il cavaliere con il simbolo del drago sul suo cavallo si distinse ancora una volta. Prese il suo arco magnifico, conosciuto come arcus magna, e scoccò una freccia contro il capo dei soldati con una precisione inaudita.

Il vento sembrò fermarsi e la freccia si avventò come un fulmine, tagliando l’aria con un fischio minaccioso. Il capo dei soldati, ignaro del pericolo imminente, vide con orrore quella freccia scagliarsi contro di lui.

Con un colpo potente e preciso, la freccia centrò l’anello posto sopra la testa del capo dei soldati, squarciando la parte di corazza che gli copriva il viso. Con un movimento repentino, l’elmo fu scagliato via e finì infilzato su un albero vicino, mentre il capo dei soldati rimase momentaneamente sconcertato dalla potenza del colpo.

La vista del capo dei soldati senza elmo, il viso esposto e vulnerabile, provocò uno sbigottimento tra le file dei suoi uomini in fuga. Erano testimoni di una mira e una destrezza incredibili da parte del cavaliere del drago.

Re Manfredi, anche lui colpito da quella dimostrazione di abilità, sentì un mix di ammirazione e terrore. I diavoli neri erano avversari temibili e misteriosi e il cavaliere con il simbolo del drago si dimostrò un arciere di eccezionale talento.

La battaglia aveva visto trionfare il coraggio e la strategia dei diavoli neri, guidati da forze oscure e misteriose. La maestria con l’arco dimostrata dal cavaliere del drago era stata fondamentale per la loro vittoria.

Mentre la luce del giorno iniziava a sfumare, i diavoli neri erano rimasti padroni del campo di battaglia. Il capo dei soldati sconfitti, costretto a ritirarsi con i pochi uomini superstiti, non poteva fare a meno di ammirare i loro nemici. La loro potenza e abilità gli erano rimaste impresse nella mente, come un ricordo indelebile della battaglia.

Il colpo straordinario del cavaliere con il drago rosso scopri il viso del capo degli Angioini, era Gal Mezzacalza, quel viso si materializzò di fronte a loro come un’ombra minacciosa. I due uomini, Re Manfredi e il cavaliere del Drago Rosso, si fermarono all’unisono, scrutando attentamente quella figura sinistra.

Manfredi lo riconobbe immediatamente, il suo cuore si strinse in un misto di rabbia e timore. Gal Mezzacalza era un nemico implacabile, noto per la sua crudeltà e astuzia. Era stato il principale artefice degli assassinii contro di lui, e ora eccolo di fronte a loro, pronto a sferrare un nuovo colpo.

Il cavaliere del Drago Rosso, invece, sembrò esitare per un istante. Il suo sguardo si posò su Gal Mezzacalza come se ci fosse una connessione misteriosa tra loro, una qualche forma di riconoscimento o legame nascosto.

Re Manfredi intuì che qualcosa di più grande stava accadendo, che il suo destino era intricato con quello del cavaliere del Drago Rosso e di Gal Mezzacalza. C’era un’atmosfera carica di enigmi e segreti, come se il passato e il presente si intrecciassero in un’unica trama intricata.

Gal Mezzacalza sorrise con fare malvagio, i suoi occhi bruciavano di una luce sinistra. Non disse una parola, ma il suo sguardo parlava per lui, era una minaccia silenziosa che trasmetteva il pericolo imminente.

Il cavaliere del Drago Rosso, ancora senza rivelare la sua vera identità, teneva fermo il suo sguardo su Gal Mezzacalza, come se volesse affrontare qualcosa del suo passato.

La scena era immobile e silenziosa, come se il tempo si fosse fermato. Il destino dei tre uomini sembrava essere connesso in un intricato gioco di forze e segreti.