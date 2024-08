ROMA – Giallo nel quartiere romano di Centocelle. Una bimba di 10 mesi, secondo quando apprende LaPresse, è stata trovata morta questa mattina in un appartamento in via dei Gerani. A dare l’allarme al 112 i genitori della piccola.

Quando gli agenti sono arrivati nell’abitazione hanno trovato le stanze a soqquadro.

Inutili i tentativi di rianimare la bimba.

Sul posto gli agenti del distretto di polizia del Prenestino e la squadra mobile per le indagini. Il corpo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.