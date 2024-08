FOGGIA – Caronte senza fine. L’anticiclone africano, arrivato in Italia il 15 luglio, non ha intenzione di tornare a casa sua.

E, per almeno 7 giorni, il caldo infernale caratterizzerà il nostro meteo.

Le temperature saliranno di qualche grado fino a domenica determinando, molto probabilmente, il weekend più caldo del 2024. Tra sabato 10 agosto e domenica 11 sono previste massime fino a 39-40°C anche al Nord, in particolare in Emilia Romagna, mentre al Sud (soprattutto nelle zone interne delle Isole Maggiori) saliremo di nuovo a 42-43°C come in Libia e Tunisia.

Previsioni meteo oggi e domani

Intanto, nelle prossime ore della giornata di oggi 6 agosto, il termometro salirà fino a 36°C a Roma, Terni e Foggia, 35°C saranno raggiunti anche a Modena, Firenze e Mantova fa sapere iLMeteo.it.

Sarà solo l’inizio di una nuova ondata di calore che insisterà sul nostro Paese almeno fino all’inizio della prossima settimana. Dal punto di vista dello ‘stato del cielo e dei fenomeni’ si prevedono ancora temporali di calore pomeridiani a tratti forti in Sicilia, sulle Alpi e sugli Appennini, e localmente qualche rovescio potrebbe sconfinare nelle ore più calde anche verso la Pianura Padana.

Domani, mercoledì 7 agosto, troveremo una situazione identica, serena e calda al mattino con qualche intenso temporale in più nel pomeriggio, specie a ridosso dei rilievi ma non escluso nelle zone di pianura adiacenti.

Nonostante questi temporali, le massime saliranno fino a 37°C a Terni, 36°C a Ferrara e Roma, fino a 35°C anche a Bolzano e Bologna.

Ma sarà soprattutto da venerdì che il livello del termometro si impennerà: nel weekend, come detto, avremo la ‘febbre alta’ su tutta l’Italia, saremo ovunque vicini ai 40°C e localmente ai 42-43°C.

Il caldo estremo di Caronte, al momento, sembra voler lasciare il nostro Paese intorno a Ferragosto ad iniziare dal Nord, sotto colpi di temporali e saette impetuose.

Oggi, martedì 6 agosto – Al Nord: sole al mattino, temporali pomeridiani anche in pianura. Al Centro: temporali pomeridiani in Appennino, sole altrove. Al Sud: temporali pomeridiani su Appennino e Sicilia.

Domani, mercoledì 7 agosto – Al Nord: sole e temporali, anche in pianura. Al Centro: temporali pomeridiani in Appennino, sole altrove. Al Sud: sole prevalente, qualche rovescio pomeridiano.

Giovedì 8 agosto – sole prevalente, qualche rovescio pomeridiano. Al Centro: sole prevalente, qualche rovescio pomeridiano. Al Sud: sole prevalente e molto caldo.

TENDENZA: anticiclone africano Caronte sempre invadente, tempo soleggiato e molto caldo.

Lo riporta l’agenzia Adnkronos.