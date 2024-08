Festa Patronale 2024 di Lucera: "Festa, Radici, Identità". Partendo dalla fede e dalla devozione a Santa Maria Assunta

Una festa di tutti e per tutti. È il segno che contraddistingue la Festa Patronale 2024 di Lucera che quest’anno ha per tema “Festa, Radici, Identità”. Partendo dalla fede e dalla devozione a Santa Maria Assunta, in vista del triduo del 14, 15 e 16 agosto, il Comitato feste patronali ha preparato un calendario di iniziative che racchiude l’essenza e la storia della festa, favorendo il senso di appartenenza alla città, la crescita culturale e spirituale della comunità e la promozione del territorio.

“Non mancherà nulla – spiega Francesco Finizio, presidente del Comitato -: ci saranno le luminarie, la banda per le strade e nei quartieri, le bancarelle, i tre spettacoli pirotecnici e le giostre, a cui si aggiungono i concerti in cinque diverse piazze, la Serenata a Maria, il Parco dei Bambini nel centro storico e l’Incendio al Castello. Inoltre, sarà la festa della fede, dei riti e delle celebrazioni solenni, nonché delle suggestive processioni”.

E dunque quest’anno in onore di Santa Maria Patrona è stata organizzata una settimana di eventi, con un programma ricco che promette di accontentare un pubblico trasversale e abbraccia generazioni diverse di lucerini e turisti.

Si parte l’11 agosto con il concerto di Achille Lauro, alle 22.00 in Piazza Matteotti, che porta a Lucera “A rave before l’Iliade”, la leg estiva del tour all’insegna dell’inclusività che vede Boss Doms come special guest.

Anche quest’anno non mancheranno eventi folcloristici e rappresentazioni storiche con dall’8 al 10 agosto il Villaggio Medievale (Fortezza svevo angioina, ore 19.00), il Torneo delle chiavi all’Anfiteatro Romano (12 agosto, ore 21.00) e il Corteo storico (13 agosto, dalle ore 18.00)

La sera del 13 agosto, alle 21.00, in Piazza Duomo, si terrà il suggestivo spettacolo di videomapping a tema storico intitolato “20/VisioniFuture/24” a cura di Festina Lente, Murialdomani e Comitato Feste Patronali.

Il 14 agosto, primo giorno del triduo, si aprirà alle 7.30 con il consueto sparo dei mortaretti, seguito da due messe nella Basilica cattedrale, alle 9.00 e alle 10.30, mentre dalle 9.00 si darà il via a “La Banda nei quartieri”, con ben tre complessi bandistici in giro per le vie della città: il “Silvio Mancini” di Lucera, il Complesso Bandistico di Roseto Valfortore e della Bassa Musica di Molfetta, per far giungere anche nelle zone periferiche le sonorità tipiche della festa.

In Piazza Duomo, alle 11.30, ancora musica con il Trattenimento musicale dell’Orchestra di Fiati “Silvio Mancini” di Lucera diretta dal maestro Antonello Ciccone, quindi la banda sarà di nuovo per i quartieri dalle 18.00.

Alle 19.30, nella Basilica Cattedrale, si terranno i Vespri Solenni presieduti dal monsignor Giuseppe Giuliano, vescovo della Diocesi di Lucera-Troia, con la suggestiva “Consegna delle Chiavi della Città a Santa Maria Patrona di Lucera”. Seguirà, in Piazza Duomo, la storica processione del simulacro dell’Assunta con l’atto di affidamento della città alla Vergine e solenne benedizione episcopale. Al termine, verrà celebrata la Santa Messa.

La sera partirà “La notte delle cover” con ben quattro concerti in simultanea alle 21.00: “Cesare Cremonini” in Piazza Nocelli, “Rino Gaetano” in Piazza della Repubblica, “Litfiba” in Piazza Tribunali e “Ligabue” in Piazza Gramsci. Un quinto appuntamento è fissato alle 22.15 in Piazza Duomo con le canzoni del trio “Mango – Dalla – Battisti”. A mezzanotte, nella Cattedrale, torna un evento che lo scorso anno ha registrato straordinaria affluenza: “Serenata a Maria”, un emozionante tributo in canto alla Patrona, con la “Corale Santa Cecilia – don Eduardo Di Giovine” e i cori parrocchiali.

La giornata del 15 agosto si caratterizza per il ritorno di un altro apprezzato spettacolo: l'”Incendio al Castello” in programma alle 21.00 e godibile dalla Villa Comunale. Dalle 22.00 si susseguiranno tre eventi in Piazza Duomo: prima il concerto “The Big Ball Band”, seguito dallo spettacolo di cabaret di Pino Campagna e, infine, il Dj Set a cura di Costa Dj, Antonio Lionetti Dj e Giovanni Magno Vocalist.

L’ultima giornata del triduo, quella del 16 agosto, vedrà alle 19.00 la solenne processione con Santa Maria Patrona per le vie di Lucera seguendo il tradizionale percorso, poi, alle 22.00, si terrà “I Tre Tenori”, concerto lirico sinfonico dell’Orchestra di Fiati “Silvio Mancini” di Lucera diretta da Antonello Ciccone.

Il clou dei festeggiamenti è rappresentato dal concerto di Noemi, cantautrice e voce tra le più amate del panorama musicale italiano, in Piazza Matteotti alle 22.30, e seguito dal tradizionale spettacolo dei fuochi pirotecnici in zona Anfiteatro.

La festa prosegue il 17 agosto con un appuntamento pomeridiano dedicato ai più piccoli: in Piazza della Repubblica, dalle 18.30, sarà infatti allestito “Il Parco dei bambini” con gonfiabili, uno spettacolo di magia e giocoleria, trampolieri, bolle di sapone, sculture di palloncini, truccabimbi, zucchero filato, popcorn, baby dance, balli di gruppo e mascotte. Per i più grandi, alle 22.00 in Piazza Duomo è pronto un viaggio tra musica e parole alla scoperta della risata napoletana con “Ride bene chi ride a Napoli”, spettacolo con Vincenzo De Michele.

I festeggiamenti si chiudono in musica il 18 agosto con “90 voglia di 2000, lo show anni 90 e 2000”, in Piazza Duomo alle 22.00.

Il cartellone è finanziato con il contributo economico di singoli cittadini, di associazioni, di aziende e del Comune di Lucera, che patrocina gli eventi. La raccolta è ancora aperta e, per contribuire, si può scegliere una delle seguenti modalità: 1) tramite conto corrente bancario intestato a “Comitato Feste Patronali Lucera” Iban IT80 W053 8578 4400 0000 0003 328 causale “Pro Feste Patronali”; 2) con conto corrente postale n. 15688716 intestato a “Diocesi Lucera Troia ufficio cancelleria” causale “Pro Feste patronali”; 3) direttamente presso la sede del Comitato Feste Patronali Lucera in Piazza Duomo 15, sala Giorgio La Pira, aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 20.30.

Comitato Feste Patronali Lucera

www.festepatronalilucera.it