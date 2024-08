Finalmente. Riapertura al traffico del Ponte sul Torrente Carapelle

In data odierna, Il Ponte sul Torrente Carapelle sulla Strada Provinciale 102, nel tratto compreso tra la S.P. 99 e la S.P. 119 e ricadente nel Comune di Candela, sarà riaperta al traffico veicolare.

La riapertura avverrà con l’istituzione di senso unico alternato e un limite di portata di 44 tonnellate sul Ponte Torrente Carapelle, situato al chilometro 11+400.

Dopo un attento monitoraggio e la conclusione dei lavori necessari per l’intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento strutturale, con l’ordinanza n. 35 si riattiva un nodo strategico per i Monti Dauni.

“Questo intervento rappresenta un anello fondamentale di congiunzione territoriale, un atto dovuto che abbiamo cercato di accelerare il più possibile, per garantire una adeguata viabilità nella nostra provincia e per facilitare il collegamento tra i comuni di Candela, Ascoli Satriano, Sant’Agata di Puglia e Deliceto,” ha dichiarato il Presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti. “Siamo soddisfatti di poter restituire ai cittadini un’infrastruttura fondamentale per il loro quotidiano e per lo sviluppo del territorio.”